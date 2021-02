DYSTERT: Eve Hewson og Tom Bateman spiller det anstrengte ekteparet Adele og David i «Behind Her Eyes». Foto: NETFLIX

Hjernen bak «Behind Her Eyes» til VG: − Surrealistisk

TV-seere over hele verden trygler om en sesong to av TV-thrilleren. Forfatter Sarah Pinborough (49) er åpen for muligheten.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Beyond Her Eyes», om et trekantdrama der alt går galt, har trollbundet seerne etter premieren på Netflix i forrige uke.

Serien med den elleville slutten topper listen over de mest sette Netflix-seriene verden over – deriblant Norge, Sverige, Danmark, Island, England, Tyskland, Australia og USA.

Norske Erik Richter Strand (46), kjent for «Valkyrien», har regissert alle seks episodene, basert på krimromanen med samme navn fra 2017, signert britiske Sarah Pinborough.

FORFATTER: Sarah Pinborough skrev romanen «Behind Her Eyes» i 2017. Hun har to nye TV-samarbeid på gang. Foto: PRIVAT

Forfatteren er full av lovord om både Strand og britiske Steve Lightfood, som har skrevet manuset til serien.

– Jeg elsker det de har laget. Selv har jeg alltid beskrevet boken som en slags Hitchcock møter Polanski, og det har de klart å fange opp, sier Pinborough til VG.

– Nå klarer jeg ikke å skille serien fra boken i hodet mitt, og når jeg tenker på karakterene, så ser jeg for meg skuespillerne. Jeg er veldig glad for at boken min var i så gode hender, sier 49-åringen.

Pinborough er overveldet over suksessen. Hun tillater seg sjelden å fryde seg over egne meritter.

– Men hver dag siden serien gikk på lufta, har jeg funnet roen til å kunne kjenne på hvor lykkelig jeg er over denne opplevelsen, sier hun.

– Dette er jo en fullstendig surrealistisk opplevelse. Når det gjelder TV og sosiale medier, får man en så umiddelbar respons fra seerne.

THRILLER: Lite er hva det gir seg ut for i «Behind Her Eyes». Her er Eve Hewson i en scene nær seriens klimaks. Foto: NETFLIX

Regissør Strand uttalte til amerikanske Entertainment Weekly i forrige uke at en eventuell sesong to trolig er opp til Pinborough, men at han tviler på at hun vil skrive enda en bok.

Overfor VG forsikrer imidlertid Pinborough at hun slett ikke er fremmed for tanken.

– Jeg tror det kommer an på Netflix, og hvorvidt de ønsker en ny sesong. Vi finner nok ut av det når tiden er moden, sier forfatteren.

NORSK REGISSØR: Erik Richter Strand i prat med Simona Brown, som spiller Louise. Foto: Nick Wall/NETFLIX

Hun innrømmer at hun får blod på tann av å lese alle meldingene fra folk.

– Slutten åpner for en mulig fortsettelse. Når jeg ser hvor mange som vil vite hvordan det går videre, får det meg til å vurdere om jeg skal sette meg ned å legge en plan for hva jeg tror skjer med de involverte.

Hun har bare én veldig stor utfordring.

– Hvis jeg skal lage en fortsettelse, må jeg komme opp med noe like uvanlig. Så vi får se, sier hun.

BEHIND THE SCENES: Eve Hewson og motspiller Robert Aramayo. Foto: Mark Mainz/NETFLIX

CNN, Variety og andre store medier fråtser TV-snakkisen med den omstridte slutten. Nettstedet Thrillist skriver at «Behind Her Eyes» er «den første what the fuck-serien man må få med seg i 2021».

Også da boken kom ut, var leserne delt i oppfatningen av slutten.

– De enten elsket eller hatet den, og for meg var det helt greit. Jeg foretrekker det fremfor at folk skal si at boken var ok. Det eneste som plager meg, er når enkelte tror at slutten var noe de fant på i siste liten. Nøklene er der helt fra starten, sier Pinborough.

– Men hvordan klekker man ut en historie som denne?

– Jeg var veldig fascinert av psykologiske thrillere som «Gone Girl» og ville prøve å skrive en selv. Men jeg ønsket å gjøre noe originalt. Jeg begynte å gruble rundt drømmer, for jeg drømmer mye selv. Faktisk skrev jeg det siste kapittelet først, betror forfatteren.

PÅ SETTET: Regissør Erik Richter Strand (i midten) instruere Tom Bateman og Eve Hewson. Foto: Josh Barratt/NETFLIX

Pinborough blandet seg lite inn i TV-produksjonen. Strand og Left Bank Productions fikk frie tøyler. Hun er likevel glad for at de lot henne lese manuset og inviterte til settet.

– De har vært veldig tro mot boken. Jeg er imponert over detaljene Erik har føyd til. Og filmmusikken, jeg elsker den. Selv låtvalget i serien inneholder ledetråder, informerer Pinborough, som røper at hun selv er med som statist i den aller siste episoden.

Hun hyller skuespillerne.

– Robert Aramayo, som spiller Rob, har en lysende karriere foran seg. Og Tom Bateman, som seerne ikke vet om er kjeltring eller helt, er fantastisk. Simona Brown viser Louises humoristiske side oppe i alt, og Eve Hewson – hun er bare helt fabelaktig, sier Pinborough om Bonos datter.

Suksessen er kjærkommen for karrieren, innrømmer Pinborough.

– «Behind Her Eyes» åpner selvsagt dører. Og pengene er jo et stort pluss.

Norge har hun aldri besøkt.

– Når vi får lov til å reise igjen, skal jeg absolutt vurdere det.