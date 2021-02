TV-PAR: Else Strøm Larsen og Peter Theolin. Foto: PRIVAT

Realityparet har fått barn

Else Strøm Larsen (39) og Peter Theolin (43) er blitt foreldre til en liten jente.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Det bekrefter den nybakte pappaen overfor TV2.no.

Datteren har fått navnet Solveig Leia.

VG har ikke lykkes i komme i kontakt med paret.

Alle som fulgte med på TVNorges «Gift ved første blikk» i 2018, ble kjent med svenske Peter, som giftet seg og ble separert i rekordfart.

Bryne-kvinnen Else på sin side gikk rett fra «Jakten på kjærligheten» på TV 2 til «Kjærlighet til alle» på TV 2 Sumo etter å ha blitt vraket av bonden.

Men alle gode ting er to, har det vist seg. For selv om både Peter og Else mislyktes i hvert sitt første forsøk på TV-sjekking, hadde de desto større hell i «Kjærlighet til alle».

Theolin flyttet til Bryne i fjor vår, og i september i fjor ble det kjent at de ventet barn.

– Vi gleder oss stort, uttalte Larsen til VG den gangen.