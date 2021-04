KJENDISFLØRT? Pete Davidson og Phoebe Dynevor, sistnevnte her i rollen som Daphne i «Bridgerton». Foto: AP og Netflix

Rykteflom rundt Pete Davidson og «Bridgerton»-stjernen

Det spekuleres vilt i om «Saturday Night Live»-komikeren (27) har fått øynene opp for skuespiller Phoebe Dynevor (25).

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Davidson har vært forlovet med Ariana Grande og senere blitt koblet til kjente kvinner som Kate Beckinsale, Margaret Qualley og Kaia Gerber. Nå skal amerikaneren ifølge en rekke medier ha festet blikket på den britiske TV-nykommeren Phoebe Dynevor, kjent fra Netflix-serien «Bridgerton».

Det påståtte svermeriet er langt fra bekreftet, selv om kilder nær Davidson uttalte til britiske The Sun for flere uker siden at de to har funnet tonen, og at han nylig besøkte England.

Amerikanske People har også kastet seg på snakkisen. De henviser til et Zoom-intervju Davidson gjorde med studenter fra Marquette University.

Der skal 27-åringen ha fått spørsmål om hvem som er hans «kjendis-crush». Da skal han ha svart – vel å merke uten å gi noe navn:

– Jeg er med min kjendis-crush.

Hverken Davidsons eller Dynevors agenter har besvart Peoples henvendelser, opplyses det.

Men de er ikke alene om å omtale saken. E! Online har for bitt seg merke i at de to bærer samme halskjede – med initialene PD på.

Ifølge amerikanske «Entertainment Tonight» møttes de to på en tilstelning i New York. Deres kilde hevder at det som startet med en uforpliktende flørt, er i ferd med å bli mer seriøst.

Nettstedet har tidligere rapportert at de to stjernene er observert hånd i hånd, selv om dette ikke er dokumentert.

Us Weekly sitererer ikke navngitte kilder på at de «forsøker å få avstandsforholdet til å fungere».

Også på Twitter er spekulasjonene et hett tema. Kjendisblogger Perez Hilton er blant dem som har kastet seg på.

Selv har hverken Dynevor eller Davidson kommentert de mange spekulasjonene de siste ukene. Dynevor var for øvrig blant kjendisene som kastet glans over britenes store filmprisutdeling søndag, BAFTA Awards.

Fan-selfie vekket oppsikt

At de to stjernene har vært i hverandres hjembyer, er et faktum.

En fan postet i mars et bilde på Facebook av seg og Davidson i Altrincham i Greater Manchester, der Dynevor bor med sin skuespillermamma, Sally Dynevor, under coronapandemien. Det har ført til ytterligere vann på mølla.

Tidligere i vår postet Dynevor bilde fra New York på Instagram, med teksten:

«Takknemlig for at jeg får være her et «hot» sekund», etterfulgt av et rødt hjerte.

Dynevor hadde imidlertid andre grunner til å legge turen til New York. Hun har nemlig en rolle i serien «Younger», som har innspilling der. Hun og Davidson følger hverandre heller ikke på Instagram.

Selv om ingenting av dette kan påstås å være bevis for at det er romantikk på gang, siteres nyheten bredt – av medier som Tatler, The Mercury News, Vanity Fair, Elle, Glamour, Cosmopolitan og Seventeen.

PRISGALLA: Phoebe Dynevor på søndagens BAFTA-prisutdeling i London. Foto: Scott Garfitt / BAFTA / HANDOUT

Skuespilleren dukker også opp i sesong to av «Bridgerton», men ikke i hovedrollen denne gangen. I stedet er det Jonathan Bailey, som spiller hennes bror Anthony, som får hovedrollen, sammen med nykommer Simone Ashley (25).

Nylig ble det kjent at Dynevors mannlige motstpiller, Regé-Jean Page (30), uteblir fra sesong to.

Dynevor kan velge og vrake i jobber etter braksuksessen i kostymedramaet. Hun sikret seg nylig både enda en hovedrolle og sitt aller første modelloppdrag.