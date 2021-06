«RÅDEBANK» FÅR NYE STJERNER «GT» og «Hege» får uventede utfordringer i sesong 3 av den populære serien. Ivar Brandvol Av Publisert 24. juni, kl. 08:49 Ørn E. Borgen Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

En rivaliserende vennegjeng dukker opp, med to stjerner i spissen. En viktig detalj skiller gjengene.

Sofia Tjelta Sydness (20)

Tord Kinge (20)

«Rådebank tar ny kurs» - her er de nye stjernene

Fra innspilling av Rådebank i Bø denne uken. GT (Odin Waage) i firsprang bort til en slasskamp som håndteres. Foto: Max Emanuelson

Det kommer til å bli harde tak i Bø-gatene i sesong 3 av «Rådebank». Kan figurene til Sofia Tjelta Sydness (20) og Tord Kinge (20) utfordre selveste «GT» og «Hege»?

– Jeg spiller rollen som «Runa» i serien. Vi kommer til å utfordre den etablerte gjengen til GT og de andre, sier Sofia Tjelta Sydness.

Fra innspillingen av Rådebank sesong 3. Sofia Tjelta Sydness står ved bilen. Foto: Naina Helén Jåma / Naina Helén Jåma, VG

Spente fans

Mange fans er spente på hva som blir tema i sesong 3 av den populære serien, som har vunnet flere priser og fått mye skryt for tematikk.

Serieskaper Linn-Jeanethe Kyed har tidligere sagt at livet skal tilbake til sin vante gang for gjengen i Bø, etter at «Sivert» ble skrevet ut på dramatisk vis i sesong 2.

Sofia Tjelta Sydness har rollen som Runa. Foto: Naina Helén Jåma / Naina Helén Jåma, VG

Tidligere har VG omtalt at GT skal få en ny bil, les mer om det her.

Nå kan produsent Knut Inge Solbu avsløre ytterligere detaljer: det blir tilløp til gjenger.

BMW vs Volvo

– Den etablerte gjengen blir utfordret. Hva en eventuell konflikt går i, ønsker vi ikke å si noe om nå, sier Solbu.

Utfordrerne spilles altså av Sofia Tjelta Sydness og Tord Kinge.

En viktig detalj, er at deres gjeng kjører BMW, mens GT & co foretrekker Volvo.

– Vi i vår gjeng kjører BMW, mens de andre er Volvo. De kaller oss bimmerne, sier Sofia Tjelta Sydness og Tord Kinge.

Foto: Naina Helén Jåma / Naina Helén Jåma, VG

Begge er har profilerte skuespiller-jobber bak seg. Sofia Tjelta Sydness i Viaplay-serien «Delete Me». Serien fikk mye oppmerksomhet for fokus på russetid, rus, press og deling av videoer i sosiale medier.

Tord Kinge har spilt i serier som Førstegangstjenesten, Livsstil og Nudes. Han spiller karakteren «Martin».

Odin Waage (GT) og Kasper Antonsen (Robert Nilsen) på filmsettet i Bø denne uka. Foto: Naina Helén Jåma / Naina Helén Jåma, VG

– Vi er utrolig stolte av de unge skuespillerne vi har hatt med oss på to sesonger, og er superhappy med å utvide ensemblet med to nye, strålende skuespillere. Sofia og Tord sklir rett inn i Rådebank-universet, sier produsent Knut Inge Solbu.

Han legger bekreftende til:

– Rollene deres er begge del av en ny vennegjeng vi blir kjent med i Sesong 3. En gjeng som nok utfordrer harmonien i gata litt.

Sesong 3 spilles inn i Bø og er straks ferdig etter noen intensive uker. Statister har stått i kø for å få ha med bilene sine.

Sofia Tjelta Sydness er datteren til Pia Tjelta, som også er skuespiller. Her fra 2019. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Sofia Tjelta Sydness har tidligere fortalt i VG om da hun landet sin første store rolle som skuespiller. Les mer om det her.