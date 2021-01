TV-DIVA: Triana Iglesias, her på «Paradise Hotel»-finalen i 2018. Foto: Mattis Sandblad, VG

Triana Iglesias er blitt mamma

«Paradise Hotel»-programlederen Triana Iglesias (38) og den finske rapperen Mikael Gabriel (30) har fått en datter.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Paradise Hotel»-programlederen og forloveden, den finske rapperen Mikael Gabriel (30), har fått sitt første barn.

Iglesias delte nyheten på Instagram fredag formiddag. Ifølge programlederen kom datteren til verden på selveste nyttårsaften.

«If you think my hands are full now - you should see my Heart!

Our beautifull perfect Baby-Girl arrived this world yesterday», skriver hun på Instagram sammen med et bilde av hånden til den nyfødte jenta.

Gratulasjoner

Flere kjendiser har allerede sendt inn sine gratulasjoner til de nybakte foreldrene.

Blant disse finner vi Tone Damli, Camilla Pihl, Vibeke Klemetsen og Janka Polliani.

«Åååå, gratulerar så masse, fine dikka,» skriver Tone Damli.

«Kjæreste @trianaiglesias gratulerer så mye med den lille engelen, jeg er så stolt av deg,» står det i Janka Pollianis kommentar.

Har delt mye om svangerskapet

Triana røpet i juli i år at det var smårolling på vei.

«Vi gror et lite menneske som kommer til å bli med oss på denne livsreisen», skrev en stolt og lykkelig Triana.

Gjennom de siste månedene har Triana innviet alle sine følgere i svangerskapet, via Instagram, der hun har over 150.000 følgere.

I slutten av oktober skrev hun under et lite videoklipp at det er viktig for henne å dokumentere reisen. 23. november postet hun dette bildet, der hun takket alle fans for støtte og kjærlighet:

Hun forklarte at bildet ble tatt en måned tidligere:

«Min magiske kul på magen er SÅ mye større nå, men selv om kroppen verker og jeg har litt plager, føler jeg meg sterkere enn noensinne!», skriver hun.

Triana har ikke lagt skjul på at de første 15 ukene av svangerskapet var tøffe.

«Jeg var konstant dårlig, samtidig som jeg gikk gkjennom min egen prosess. Met etter det har alt vært vakkert og fylt med så mye kjærlighet. Helt ærlig talt så elsker jeg å være gravid. Og jeg elsker å dele dette ,ed min fantastiske partner og sjelevenn», skrev hun om kjæresten tidligere i høst.

(Artikkelen fortsetter under posten)

Terminen og kjønnet på babyen har hun imidlertid holdt hemmelig frem til nå. Ut fra Insta-postene de siste månedene har man fått vite at den vordende moren har oppholdt seg i Finland.

Triana og Mikael Gabriel har holdt sammen i fem år. De forlovet seg i 2017.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Den nybakte mammaen kan skilte med 13 sesonger som programleder for «Paradise Hotel». Hun stiller også til neste år når en ny runde utskeielser og intriger skal filmes i Mexico.

38-åringen kunne tidligere i høst opplyse VG om at hun da tar babyen med. Også samboeren blir med på reisen.

– Da har jeg blitt ordentlig kjent med babyen. Jeg er jo mamma allerede, sier jeg, men da har jeg blitt ordentlig mamma – blitt kjent med rutiner og alt mulig.

Triana har en lang TV-karriere. Hun debuterte bare 14 år gammel i «Midt i smørøyet». I fjor var hun også å se i «Farmen kjendis», hvor hun ble hardt skadet da hun falt av en hest.

Desto lykkeligere er hun over at kroppen nå bærer frem et barn.

«Det er helt sprøtt for meg å tenke på at jeg for ett år siden fortsatt var plaget etter en stygg ulykke med interne blødningger og en punktert lunge. Og nå vokser det et annet liv i meg!», skrev hun i oktober.

«Jeg er så takknemlig», la hun til.

Flere kjendiser har fått barn den siste tiden. VG har omtalt flere: