SKUESPILLER: John Cameron Mitchell, her avbildet i New York i 2017. Foto: Evan Agostini / AP

Han skal spille Tiger King i ny dramaserie

John Cameron Mitchell (57) har sagt ja til å fylle rollen som Joseph Maldonado-Passage (58), best kjent som Joe Exotic.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

I kjølvannet av Netflix’ suksess med dokumentarserien «Tiger King: Murder, Mayhem and Madness (Drap, kaos og galskap)» i fjor vår, ble det kjent at NBC vil lage en dramaserie basert på samme historie.

Der skal fokuset være på Joe Exotics erkerival Carole Baskin (59), dyrevernsforkjemper og kvinnen bak organisasjonen Big Cat Rescue.

Det er fra før kjent at «Saturday Night Live»-komiker Kate McKinnon (37) skal spiller rollen som Baskin.

Nå melder Variety at John Cameron Mitchell skal spille Joe Exotic – som soner en 22 år lang fengselsstraff – dømt for å ha forsøkt å hyre en leiemorder til å drepe Baskin.

– Jeg er henrykt over å få fylle rollen som den antihelten av moderne tid, sier Mitchell til Hollywood Reporter.

– Joe og jeg er på samme alder, og i likhet med ham, vokste jeg opp som skeiv i texas, Oklahoma og Kansas. Så jeg føler jeg vet litt om denne fyren og hans desperate forsøk på å erobre en lite gjestfri verden, sier skuespilleren, som tidligere er belønnet med den prestisjetunge Tony-statuetten for sin teaterinnsats.

TV-ROLLE: Komiker Kate McKinnon skal også figurere i serien. Foto: Evan Agostini / Invision

Netflix-dokumentaren, som tar for seg temming og oppdrett av store kattedyr i Joe Exotics dyrepark, dokumenterer rabalder og stridigheter i kulissene. Bråket har fortsatt etter at serien hadde premiere.

I fjor sommer sikret Baskin seg retten til å overta hele tigerpark-området til Joe Exotix, etter at hun fikk gjennomslag for et søksmål. Baskin har i alle år vært sterk motstander av Joe Exotics tigerpark og mener han har holdt på med dyremishandling. Hun på sin side hevder å redde de store dyrene.

Alle skriveriene om de omstridte tigerparkene har ført til mye debatt. Mandag denne uken gikk en gruppe senatorer ifølge ABC News i bresjen for å fremme et lovforslag som forbyr store kattedyr i privat eie.

Den kommende NBC-serien ikke det eneste «Tiger King»-prosjektet som er på trappene. I fjor vår ble det kjent at filmstjernen Nicolas Cage (57) skal spille rollen som Joe Exotix i en ennå ikke navngitt serie produsert av Imagine Television Studios og CBS Television for Amazon.

Manuset skal ha utgangspunkt i en artikkel i Texas Monthly – «Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild», skrevet av Leif Reigstad.

I tillegg ble det nylig kjent at den anerkjente dokumentarfilmregissøren Louis Theroux (50) lager dokumentarfilm om Joe Exotic for BBC. Filmen er titulert «Louis Theroux: The Cult of Joe Exotic».