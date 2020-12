RADIO: En mystisk innringer på Astrids (Danica Curcic) radioprogram bringer fram gamle minner Foto: NETFLIX

TV-anmeldelse «Equinox»: Uhyggelig vårsøg

Mørketiden er aldri helt over i dansk forsøk på å være Stephen King.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Equinox»

Dansk drama/skrekk-serie i seks deler

Premiere på Netflix onsdag 30. desember

Med: Danica Curcic, Viola Martinsen, Karoline Hamm, Lars Brygmann, Alexandre Willaume m.fl.

Skapt av: Tea Lindeburg, Andreas Garfield

Regi: Søren Balle og Mads Matthisen

Danskene er så solide på hygge at det er lett å glemme at de også er i en egen liga når det gjelder uhygge. Omtrent samtidig som Lars von Trier annonserer at det blir en tredje sesong av «Riget», sender Netflix ut denne ganske gufne saken.

Spesielt de første episodene er både ugne, skumle og ubehagelige å se alene.

Vi begynner i 1999. Ida (Karoline Hamm) markerer fullført videregående, og selv om danskene ikke har russetid, har de både lastebiler, studentluer og alkohol. Men det er ikke nok. «Livet ... er en stor nedtur» innrømmer en klassevenninne av Ida til søsteren Astrid (9) (Viola Martinsen).

Så forsvinner de. Sporløst. 21 elever. Bare tre elever og en eldre sjåfør er igjen.

DUM UNGDOM: Fire ungdommer og en bok med hekseformler. Hva kan vel gå galt? Foto: NETFLIX

21 år senere gjør en skremmende telefonoppringing til Astrids radioprogram henne oppmerksom på saken på ny. Sannelig finner hun ut at veldig lite er som det først framstår.

«Equinox» har alle de riktige sjangerstrengene: Ungdommer som trekkes mot krefter de ikke forstår. Vrangforestillinger og psykoser. Historier i ulike tidsperioder som snirkler seg innover i hverandre. Tallmagi.

Ja, og selvsagt mer enn et snev av gammel naturreligion. Vårjevndøgn, som tittelen tar navnet sitt fra, blir aldri helt det samme.

les også TV-anmeldelse «The Witcher: Monsterdetektimen

Om du ikke allerede har forstått det: De som forventer en logisk og klok forklaring kan egentlig bare la være å skru på.

Serieskaper Tea Lindburg har bygget om podkasthørespillet sitt fra 2017. Det hadde en smart samrøre mellom fiksjon og virkelighet, og en slags Blair Witch-nerve i bunnen. Her flytter man fortelleren ut av historien, og lar Astrid (Danica Curcic) dra den framover.

Vrangforestillinger roter med hva som skjer, kanskje skjer og definitivt ikke skjer. Etterhvert blir «Equinox» like mye et mysterium om virkelighet, der det overnaturlige elementet aldri slippes. Hadde man ikke visst bedre, kunne man fint trodd at Stephen King trakk i trådene. Eller hans svenske likemann John Ajvide Almquist.

Den andre heldanske Netflix-serien tar uhygge på alvor. Plotlogikk er det litt så som så med.

ALT VAR MYE BEDRE: Far (Lars Brygmann), Astrid (Viola Martinsen) og Ida (Karoline Hamm) da ting fremdeles ikke var så komplisert. Foto: NETFLIX

At det lenge føles passe troverdig skyldes et overheng av solide danske skuespillere. Curcic var blant annet med i sesong 2 av «Broen» (2013) og spilte løytnant Adella Hanefi i «Nobel» (2017). Viola Martinsen («Når støvet har lagt seg») gjør også den unge Astrid imponerende og prikkfritt. Mens Lars Brygmann («Frøken Smillas fornemmelse for sne» og «Borgen») alltid er god.

Her får han mye ut av en i utgangspunktet ganske stereotypisk, men varm farsrolle.

Slike litt flate biroller finnes det flere av. Ikke alle er like godt håndtert. Astrids eksmann og Facetime-barn virker å eksistere bare for å understreke at hun faktisk er et menneske. Mest irriterende er opplevelsen av at selve forsvinningssaken egentlig virker å ha glidd ut av det kollektive minnet.

Her var den opprinnelige podkasten bedre i å skape samtidstroverdighet. Likefullt er «Equinox» en godt uhyggelig og lenge ganske spennende sak som uansett ikke drar seg over mer enn seks kjappe episoder.

Ikke noe man kommer til å snakke om til vårjevndøgn, altså. Men mer enn helt greit fram til det i alle fall, forhåpentligvis, blir litt lysere om kveldene.

Anmelderen har sett hele serien.