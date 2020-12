TV-VETERAN: Denise Richards, her på Monte-Carlo Television Festival i januar i år. Foto: LISA O'CONNOR / AFP

Denise Richards: − Vondt å bli misforstått

Denise Richards (49) mener at skilsmissen fra Charlie Sheen (55) bremset karrieren hennes.

Publisert: Nå nettopp

Skuespilleren letter hjertet sitt i et intervju med amerikanske People. Der forklarer hun hvor tungt hun hadde det i kjølvannet av bruddet med Hollywood-stjernen Charlie Sheen.

De to var gift fra 2002 til 2006, og fikk to barn sammen. Det turbulente forholdet og den påfølgende bitre skilsmissen var spaltestoff verden over. Og plutselig ble det færre jobbtilbud.

– Det var vanskelig for meg å vite hvordan jeg skulle forholde meg i offentligheten, og jeg har åpenbart gjort mange feil (...). For meg var det vanskelig å akseptere at skilsmissen påvirket jobben min, sier hun til bladet.

– Jeg skjønte ikke hvorfor det var sånn. Dette gjaldt jo privatlivet mitt, og det burde ikke gå ut over karrieren. Men det gjorde det, legger hun til.

Richards slo gjennom i filmer som «Starship Troopers», «Wild Things» og «The World Is Not Enough». Det var på den tiden hun møtte Sheen.

EKSPAR: Denise Richards og Charlie Sheen i 20023. Foto: PAUL SKIPPER / ARROYO

Når 49-åringen ser tilbake, skulle hun ønske hun hadde taklet ting annerledes. Samtidig sier hun at det ikke fantes noen oppskrift på hvordan man best skulle leve livet i offentlighetens søkelys.

– Det er ikke akkurat noe man kan forberede seg på, mener hun, og beskriver tiden etter bruddet som «den verste hun har opplevd i hele sitt liv».

Richards hevder at hun på den tiden var veldig opptatt av å forsøke å skjerme privatlivet i møte med pressen.

– I dag har kanskje mange vanskelig for å tro meg når jeg sier det, fordi jeg siden har gjort realityshow og deler mye på Instagram, sier hun.

Ikke minst har Richards gitt TV-seerne solid innsyn i privatlivet gjennom TV-serien «Real Housewives of Beverly Hills, som hun nylig valgte å forlate.

I dag er livet uansett lysere for Richards. Karrieren har på nytt skutt fart, og hun har mange nye jobbprosjekter på gang.

Ikke minst er hun fortsatt sentral i såpeserien «Glamour (The Bold and the Beautiful)». I tillegg er Richards i sving med innspilling av en ny TV-serie med tittelen «Glow & Darkness».

På privaten er stjernen gift med Aaron Phypers (47), og paret har adoptert en datter sammen.

EKTEPAR: Aaron Phypers og Denise Richards på en prisgalla i Los Angeles i 2018. Foto: Janet Gough / AFF-USA.com / AFF

Men å lese rykter om seg selv i mediene, venner Richards seg aldri til.

– Det er vondt å bli misforstått og vite at det verserer historier der ute som ikke er sanne, sier hun.

Særlig plager det skuespilleren at de eldste barna, som nå er tenåringer, ikke kan skjermes for det. For nå får de med seg alt, forklarer hun.

Trebarnsmoren sier hun savner den tiden da hun kunne skåne barna for all negativ omtale om familien.

Men sosiale medier elsker hun, i hvert fall den muligheten det gir for interaksjon med fansen. Richards skulle ønske at det var sånn da hun selv vokste opp og hadde favorittskuespillere.

– Det hadde vært fantastisk å kunne være i en sånn dialog med dem, og ikke bare skrive et fanbrev i håp om å få et portrettbilde i retur, sier hun.

I november postet Richards denne videoen av seg og ektemannen (artikkelen fortsetter under posten):

