GROTESK: Shira Yosef, Andrea Berntzen og Daniel Litman (foran, fra venstre) i «Bortført». Foto: Monster / TV 2

TV-anmeldelse «Bortført»: Hjelpeløs og kunstig

Det beste med «Bortført» er at episodene er relativt korte.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

«Bortført»

Norsk-israelsk TV-drama/thriller i 10 episoder

Premiere på TV 2 søndag 11. april kl. 21.45

Serieskapere: Kyrre Holm Johannessen og Ronit Weiss-Berkowitz

Regi: Uri Barbash og Stian Kristiansen

Med: Anneke von der Lippe, Amos Tamam, Daniel Litman, Andrea Berntzen, Anders T. Andersen, Shadi Mar’i, Raida Adon, Abhin Galeya

Pia Bakke (Berntzen) er på ferie i Midtøsten. Foreldrene er ikke orientert om det. Hun blir kidnappet av IS-terrorister og ført til egyptisk territorium i Sinai-ørkenen. Terroristenes krav: At tretten IS-terrorister løslates. 12 av dem er i Israel. Én av dem, Abu Salim (Galeya), sitter i fengsel i Norge.

Problem: Hverken Israel eller Norge forhandler med terrorister, i alle fall ikke «offisielt». Dette poenget blir gjentatt til det kjedsommelige i de første episodene av «Bortført», i fall vi seere er så dumme at vi ikke får det med oss. Jeg talte tre ganger.

MEN PIA VAR IKKE HJEMME: Anders T. Andersen og Anneke von der Lippe i «Bortført». Foto: Monster / TV 2

Da moren Alex (von der Lippe) og faren Karl (Andersen) får høre den grufulle nyheten hjemme i Norge, legger de seg ikke ned i fosterstilling og skriker i blind panikkangst, slik 99.9% av alle andre mennesker hadde gjort. Nei, Alex drar til Jerusalem samme kveld, fast bestemt på å ordne opp.

Hva er det hun innbiller seg? Vel, det skal vise seg at Alex har kontakter i regionen, på både israelsk og palestinsk side. Hun var involvert i fredssamtalene som fant sted i den norske hovedstaden i 1993, som resulterte i avtalen som har ført til så mye bitterhet i årene siden, ikke minst på palestinsk side. Hun er diplomat eller kanskje journalist, det står ikke helt klart for meg.

POLITIKER OG PLAYBOY: Amos Tamam i «Bortført». Foto: Monster / TV 2

Når jeg sier involvert, mener jeg dypt. Liten spoiler alert: Rundt 25 minutter ut i første episoden blir det klart at Pia ikke er Karls datter, men avkommet til den ambisiøse israelske statsråden Arik (Tamam). Unnfanget, får vi tro, i kjølvannet av den selvsamme Oslo-prosessen. Han kan selvsagt hjelpe henne, hva? «Offisielt» eller ikke.

Det å lage et thrillerdrama satt til Midtøsten, med røde tråder tilbake til Oslo-avtalen og 1993, er slett ingen dum idé. Det er dessuten lov å la seg inspirere av «Fauda» og «Le Bureau». Men allerede ved denne såpeopera-ideen av et farskap blir det klart at «Bortført» er en serie det kommer til å bli vanskelig å ta alvorlig.

Slik skal det fortsette, med intriger jeg ikke skal røpe her, i en serie som føles kunstig i både i form og innhold.

«VI VIL ALLTID HA OSLO:» Anneke von der Lippe og Amos Tamam i «Bortført». Foto: Monster / TV 2

Dialogene, for eksempel, er fulle av eksposisjon. Det betyr i praksis at karakterene går rundt og tegner streker under informasjon som alle de vi ser på skjermen ville vært kjent med allerede:

«Gaza?!? Det er jo livsfarlig!», utbryter pappa Karl på et tidspunkt. «Legg lokk på dette, slik at det ikke blir et mediesirkus!», befaler en representant for myndighetene. «Mens vi falmer i mørket, blir Egypt mer og mer fiendtlige! De vil ikke lenger snakke med oss!», sies det senere.

Iveren etter å mate oss med teskje fører til en korny scene der Karl får en leksjon av sine assistenter om hvem Abu Salim er. Informasjon den respekterte advokaten garantert ville hatt present i pappen på et mye tidligere tidspunkt, og definitivt ville ha googlet seg frem til i minuttene etter at det ble klart at Salim nok har noe med bortføringen av Pia å gjøre.

«VISSTE DU AT NORGE IKKE FORHANDLER MED TERRORISTER?»: Anders T. Andersen blir grillet av Dagbladet i «Bortført». Foto: Monster / TV 2

Og så var det der med å ikke forhandle med gisler, du vet. Vi husker det? Jeg måtte skratte av en scene der en karakter sier «det er litt mye nå», hvorpå en bombe går av i nabolaget og murpussen faller i håret hennes. Men var neppe ment å være morsom.

Den stive, overdrevent saklige og forklarende dialogen er imidlertid bare én del av en mer generell og altoverskyggende følelse av humbug.

Også miljøene i «Bortført» føles falske, som var de hermetisk lukket for den virkelige verden. Da Alex ankommer Israel får vi en følelse av at landet, med sine nesten 10 millioner innbyggere, er omtrent like stort og folkerikt som en middels norsk bygd. Innspillings-lokasjonene føles som nettopp det: Filmsett der noen lager TV-drama. Selv lyssettingen er i noen scener under pari.

SKREKKENS FILMSETT: Andrea Berntzen i «Bortført». Bak: Daniel Litman og Shira Yosef. Foto: Monster / TV 2

Skuespillet? Anstrengt. Selv ikke ypperlige fagfolk – slike som Anneke von der Lippe, en av Norges desidert beste skuespillere – kan skape noe med disse dialogene og disse intrigene. De fleste sliter da også fælt, inkludert Andersen og Tamam, som begge har mye skjermtid. Berntzen, så rått gripende i den knallsterke «Utøya 22. juli», får ingenting å gjøre. Hun ser bare skrekkslagen ut.

Actionscenene, om man kan kalle dem det, er få og klønete. Undertegnede oppfattet en henrettelses-scene i den fjerde episoden som støtende grotesk. Ikke fordi den var så eksplisitt i sin fremstilling av udåden. Men fordi den var en del av en så tåpelig serie.

«DET ER LITT MYE NÅ»: Anneke von der Lippe og Raida Adon i «Bortført». Foto: Monster / TV 2

Det sier seg selv at en historie man ikke i et sekund klarer å tro på, aldri kan oppleves som spennende.

VG har fått tilgang til kun fire av totalt 10 episoder. Det er med andre ord en teoretisk mulighet for at «Bortført» reiser kjerringa etter halvgått løp, får noe ekstraordinært ut av de absurde plott-trådene og står der som en nydelig bukett når den rundes av.

Men sannsynlig er det ikke.

Anmelderen har sett fire av 10 episoder