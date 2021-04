PÅ EGNE BEN: Märtha i TV 2-serien med samme navn. Foto: Espen Solli / TV 2

TV-anmeldelse «Märtha»: Prinsessens prøvelser

Omhyggelig omdømmebygging.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

«Martha»

Norsk dokumentar/reality i seks deler

Premiere på TV 2 onsdag 7. april kl. 21.40

Serieregi: Geir Kreken

Med: Märtha, Durek Verrett, Maud Angelica Behn, Leah Isadora Behn, Emma Tallulah Behn, Carina Scheele Karlsen

En serie om Märtha kan ikke komme utenom det, så «Märtha» – TV 2s nye dokumentarreality om kvinnen som kaller seg prinsesse i offisielle sammenhenger, men bruker kun fornavnet i de kommersielle – stuper rett i det:

Det må handle om Ari Behn, som hun giftet seg med i mai 2002 og skilte seg fra i 2017. Faren til de tre sjarmerende barna vi treffer: Maud Angelica (17, hun blir myndig 29. april), Leah Isadora (15, hun fyller 16 torsdag, 8. april) og Emma Tallulah (12).

Behn tok som alle vet livet av seg 1. juledag i 2019. Familien vi blir kjent med synes å ha taklet tragedien så godt som det overhodet er mulig å takle et slikt traume.

Det er noe beundringsverdig og sunt i åpenheten som legges for dagen. Det er ikke lenge siden selvmord var noe enhver familie ønsket å sope under teppet. At mennesker i kongefamilien i dag velger å snakke åpent om det, med hverandre og til oss, føles som et meningsfullt fremskritt.

«Märtha» er imidlertid et kommersielt produkt (derav mangelen på «prinsesse» i tittelen), og serien kan ikke utelukkende dvele ved sorgen. Livet må gå videre, og det tar ikke lang tid før vi får se Märtha skyfle møkk i stallen.

Du trodde kanskje at «Märtha» skulle bli en engleskole på TV, eller en norsk versjon av den sagnomsuste Netflix-serien om Gwyneth Paltrows alternative imperium, «The Goop Lab»? Et show der Märtha og Durek Verrett løper rundt i flagrende gevanter og messer om å – sitater – «reise mellom dimensjoner» og å «besøke sin mors livmor»?

Tro om igjen. Så gøy skal «Märtha» ikke bli. Formålet med serien, i tillegg til å gi Märtha inntekt, synes å være å normalisere Märtha og de esoteriske interessene hennes i publikums øyne.

VG har sett tre episoder, og i løpet av disse er det påfallende hvor lite plass Märthas interesse for engle- og åndemakt, rosenterapi, selvutvikling og alternativ medisin- og livsstil er blitt tildelt. Selv ikke når Durek Verrett dukker opp i bunnen av episode to, blir det noe særlig sus i den spirituelle serken.

Ja, Märtha er «høysensitiv», kan TV 2s mikrofonstativ fortelle oss. Ja, Lilli Bendriss stikker innom en tur. Vi får også det obligatoriske oppgjøret med den «norske» janteloven – så mye mer begrensende enn amerikansk herlighetsteologi!

Men ingen tvil: «Märtha»s ærend er å hente Märtha ned fra skyene og sette henne tilbake på jorden, side om side med oss andre. I lange strekk oppleves serien like mye som en omdømmebyggende PR-manøver som en «med hud og hår»-dokumentar.

Den handler mye mer om nettstedet for hesteinteresserte hun driver sammen med Geir Kamsvåg, enn «engleskolen» hun i sin tid drev sammen med Elisabeth Nordeng. Og hvordan Märtha i forretningslivet må jakte oppdrag og «likes» på linje med alle andre selvstendig næringsdrivende.

Hest er en interesse hun deler med både yngstedatteren Emma og kjæresten Verrett. Emma er den fremfusne i søskenflokken. Leah er den sarkastiske. Maud Angelica er den kloke, empatiske og nestekjærlige, som blir intervjuet om og mottar velfortjente priser for sin åpenhet om farens selvmord.

Barna har distinkte personligheter. De er på mange måter det beste med «Märtha».

Lærer vi noe mer? Ja, at Märtha opplevde det å bli tilsidesatt i arverekkefølgen som mer problematisk enn mange kanskje har trodd. At hun har følt seg «feil siden jeg ble født», og at dette kan ha påvirket henne til å finne sin egen «alternative» vei.

«Märtha» tegner til å bli et liketil portrett av en helt vanlig forretningsdrivende prinsesse og hennes helt vanlige, ikke-det-spor eksentriske sjaman-kjæreste. Omtrent like lite kontroversiell som en «Året med kongefamilien»-kavalkade på NRK i romjulen.

Med andre ord: Den virker å være kjedeligere enn den hadde trengt å være.