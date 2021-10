TV-KJENDIS: Chris Harrison, her på en prisutdeling i Los Angeles for noen år siden.

«Ungkaren»-kjendis Chris Harrison har forlovet seg

Chris Harrison (50) fridde til kjæresten Lauren Zima (33) i beste «Ungkaren»-stil.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den amerikanske programlederen, som tidligere i år fikk fyken fra hele «Ungkaren»-konseptet, kan trøste seg med at han er lykkelig forelsket.

I en post på Instagram, den aller første på kontoen som i skrivende stund har 1,3 millioner følgere, deler Harrison gladnyheten. Et bilde som kunne vært fra en scene i nettopp «Ungkaren», viser Harrison på kne foran Zima – med en ring.

«Jeg elsker deg, Lauren Zima. Det neste kapittelet starter nå», skriver 50-åringen.

Zima er selv i TV-bransjen, og jobber for tiden som reporter i «Entertainment Tonight». Også hun deler bilde på Instagram, med teksten:

«Vi sier det til hverandre hele tiden, og vi sa det igjen i dette vidunderlige øyeblikket i helgen: Jeg visste ikke at kjærlighet kunne være som dette».

33-åringen takker kjæresten for frieriet og for at han er «verdens beste partner».

FORLOVEDEN: Lauren Zima, her på en TV-galla i Los Angeles i 2018.

Harrison ble i 2012 skilt fra kona Gwen Jones etter 18 års ekteskap. De har to sønner sammen. Programlederen har vært sammen med Zima i et par år. Også hun har et ekteskap bak seg.

Det som først ble kunngjort som en TV-pause for Harrison tidligere i år – på grunn av rasismeanklager, viste seg raskt å bli en permanent løsning. TV-veteranen skal imidlertid ha fått en god fallskjerm.

Programlederen som har ledet «Ungkaren», «Ungkarskvinnen» og «Ungkaren i Paradis» i samtlige sesonger, skal ha fått nær 90 millioner kroner fra TV-kanalen for si opp selv.

Her til lands er det TVNorge/FEM som sender konseptet.