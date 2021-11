Se video av Aune Sand i eksplosjonsulykke: − Skulle aldri ha skjedd

Aune Sand sier han ikke holder noen ansvarlig etter han ble brannskadet under innspillingen av «Alex og Aune». Personen som hadde ansvar for kanonen, sier han mest sannsynlig får forelegg av politiet.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Nå nettopp

«Har vi kontroll» spør Aune Sand før han sier «Jeg synes det er litt skummelt jeg, Alex» i klipp fra serien «Alex og Aune», som har premiere mandag.

Sand holder i en avfyringsstang, og i det han gir den fra seg til kanonsjef Jan Fredrik Fosse faller det en liten bit med glo ned i kruttesken ved siden av ham.

Og med det sier det pang, og flammene bryter ut. Se video øverst i saken.

Det var tidligere i sommer at det ble kjent at Sand fikk brannskader i ansiktet under innspilling av programmet.

– Det er spesielt å se i ettertid, for det var jo et spesielt øyeblikk i livet mitt. Det å stå midt inne i en flamme og kjenne på den varmen. Og den smerten i etterkant, sier Sand til VG.

Sand sier han endte han opp med førstegradsforbrenning i store deler av ansiktet, og annengradsforbrenning på nesen.

– Mest sannsynlig et forelegg

I etterkant startet politiet etterforskning av saken på eget initiativ, og Sand kan røpe at han har vært i avhør hos politiet.

– Jeg har stor tillit til den jobben politiet gjør og det utfallet saken får.

Det har foreløpig ikke kommet en påtaleavgjørelse i saken.

I eksplosjonsvernloven står det at enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges.

EKSPLOSJON: Politiet startet i etterkant av hendelsen etterforskning av saken på eget initiativ.

Jan Fredrik Fosse er eier av båten Gåsa, hvor kanonen er montert. Det var han som hadde ansvaret for kruttet og kanonen.

– Politisaken er ikke ferdig, men de har sagt at jeg mest sannsynlig får et forelegg, selv om alle er enig om at det var et uhell.

Rutinesvikt

– Hva tenker du dersom du får et forelegg?

– Da tenker jeg nok at jeg fortjener det etter alt det styret. Det skulle aldri ha skjedd.

– Jeg er vant til å fyre med kanon, og har gjort det i flere år i forbindelse med 17. mai og bryllup. Det pleier alltid gå bra, men så skjedde det som ikke skulle skje. Vi hadde gode rutiner, men de ble på et tidspunkt ikke fulgt.

Han sier han aldri skulle ha gitt fra seg tennstaven til Alex Rosén, som deretter ga den videre til Aune.

BRANNSKADER: Slik så Aune Sand ut i juni.

– Hvordan vil du vurdere sikkerheten?

– Før man skyter med kanon må man varsle og få godkjent av politiet. Produksjonsselskapet var veldig på sikkerheten, og vi hadde flere brifer og prøver i forkant. Man må ikke ta et spesifikt kurs for å skyte med kanon, men man får ikke kjøpt svart krutt hvor som helst. Jeg får kjøpt fordi jeg jakter og har lisens for våpen. Alt lå til rette for sikkerheten, men det er enkelt å være etterpåklok.

Fosse har blandede følelser til at klippet skal bli vist for hele Norge.

– Vi ser nok ut som tre tullinger, og jeg har jo en anelse om hva folk vil tenke om meg. Men det får jeg stå i. Hadde vi gjort det vi skulle så hadde dette aldri skjedd.

Holder ingen ansvarlig

Han og Sand har hatt tett dialog i etterkant av hendelsen.

– Da det skjedde ble det veldig dramatisk, men jeg så raskt at vi alle levde. Jeg ble jo likevel redd for å påføre noen alvorlig skade, og jeg og Aune har hatt mange samtaler i ettertid. Vi har blitt godt kjent, og han har hele tiden sagt at han ikke bærer noe nag.

Det bekrefter også Sand.

– Dette kunne potensielt gått mye verre, men jeg føler en lykke over at det gikk så bra. Så blir man minnet på at man skal følge intuisjon og instinkt. Jeg hadde i utgangspunktet ikke lyst til å være i den båten i det hele tatt. Jeg liker ikke ting som smeller.

GODE VENNER: Fosse og Sand utviklet et nært vennskap under innspillingen av «Alex og Aune» som har premiere mandag.

– Du sier du ikke hadde lyst til å være på den båten. Holder du noen ansvarlig for det som skjedde?

– Nei, ikke i det hele tatt. Jeg er alltid lojal med produksjonen, det er dyktige mennesker. Når jeg går om bord, og har sagt ja, tar jeg det fulle og hele ansvaret. Det er jo klart når Alex og jeg skal drive med krutt, så sier det seg selv at farlige ting kan skje.

Gode venner

Sand forteller at han og Fosse har utviklet et nært vennskap.

– Han er en kjempegutt og jeg kjenner bare gode minner og følelser knyttet til ham. Vi var på hotellet hans senest sist helg og feiret Mariannes 50 års dag. Jan Fredrik og familien er venner for livet.

les også Aune Sand brannskadet under TV-innspilling: Politiet etterforsker saken på eget initiativ

I juli skrev VG at produksjonsselskapet meldte inn et varsel til Arbeidstilsynet på oppfordring fra politiet. Seksjonsleder i Arbeidstilsynet, Runar Hauge, sier saken nå er avsluttet hos dem.

– Vi har undersøkt og sett om det foreligger brudd på det regelverket som Arbeidstilsynets forvalter, det fant vi ikke, og vi har dermed lukket saken.

– Det foreligger blant annet ikke et arbeidsgiver, arbeidstagerforhold mellom Strix og Aune Sand, da Sand er selvstendig næringsdrivende, sier Hauge.