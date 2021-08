Influencer: Ellingsen er en av Norges største influencere. Foto: Janne Møller-Hansen

Emma Ellingsen om tiden etter operasjonen: − Vært opp og ned

Influencer Emma Ellingsen (19) forteller om hvordan det var å bli kjønnsoperert.

– Det har gått veldig bra. Jeg har vært veldig heldig, og alt har gått etter planen. Det har vært en litt rar prosess, men nå føler jeg meg veldig bra, sier influencer Emma Ellingsen til VG.

I juni gjennomførte 19-åringen en kjønnskorrigerende operasjon etter en lang tid med utsettelser.

I serien «Bloggerne» som kommer på TV 2 i høst følger vi denne reisen på kloss hold.

Til VG innrømmer hun at tida etter operasjonen til tider var tøff.

– Det har vært opp og ned. Jeg har ikke vært dårlig, men de første dagene etter operasjonen var ikke de beste. De fleste har nok en tøff tid akkurat etter operasjonen, for man blir jo sengeliggende, sier Ellingsen.

Hun er takknemlig for at operasjonen var vellykket, og at hun er tilbake i jobb og kan ta del i det livet byr på igjen.

– Det er deilig at jeg har energi og krefter til det.

Åpen om historien sin

Ellingsen er en av Norges største influencere, og var 12 år da hun sto frem på TV som transkjønnet.

I dokumentarserien «Født i feil kropp» på TV 2 fortalte hun i 2014 hele Norge om hvordan det var å være jente innestengt i en guttekropp.

– Det var først da programmet ble sendt, jeg innså at dette handlet om noe større enn bare å være på TV. Jeg fikk meldinger fra fremmede folk som var glade for at jeg hadde delt historien min, sa hun i et intervju med VG Helg i september 2020.

– Dette føltes riktig for meg

Til VG forteller hun at hun har fått mye støtte etter kjønnsoperasjonen. I tillegg understreker hun viktigheten av å snakke med andre som har gjennomgått det samme før man gjennomgår noe lignende.

– Ikke alle har en lik opplevelse. Betryggende å høre hvordan andre også har hatt det. Man må føle og at dette er noe man trenger. sier hun.

– Dette føltes riktig for meg. Og så er det viktig å understreke at man ikke er mer jente nå enn før operasjonen. Viktig å bruke tiden sin og tenke godt over det, og ikke føle seg presset.

De siste årene har Ellingsen deltatt i TV-seriene «Generasjon Z» og «Bloggerne», og jobbet som modell.