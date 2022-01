Kjersti Grini sa N-ordet i «Farmen kjendis»: − Pinlig

Kjersti Grini (50) kommenterte fargen på den ene kua og skapte storm i «Farmen-kjendis». Nå legger hun seg langflat.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er ikke snakk om at jeg er rasist, så jeg tenker at jeg kan si de ordene jeg vil, sier en ganske bestemt Kjersti Grini i første episode tirsdag.

Da hadde hun rukket å hisse på seg flere andre deltagere, ikke minst «Sommerhytta»-vinner Øyunn Krogh (26).

Det er når gjengen slipper kuene ut av fjøset at den tidligere håndballstjernen sier:

– Har vi fått en neger-ku?

Hun humrer litt før hun fortsetter:

– Det ser jo ut som en neger-ku.

Artist og skuespiller Adam Ezzari (23) er rask til å irettesette med «Sånn snakker vi ikke».

– Svart ku, da. Se på’n! svarer Grini – hvorpå Ezzari sier: «Ja, det er noe annet».

TÅRER: Øyunn Krogh gråter når hun snakker med Sophie Elise Isachsen (t.v.) og Dorthe Skappel.

Men det stopper ikke der. Krogh tar til tårene.

– Det er frustrerende og skuffende når du møter mennesker du liker, for jeg synes alle her er veldig fine. Og jeg synes ingenting kan unnskylde at du kan stå i dag og si sånn, sier hun gråtende på TV.

Grini sier hun har forståelse for Kroghs reaksjon, og de skværer opp. Men hun holder på at det ikke var vondt ment, og at hun «bruker de ordene hun vil».

FORSTÅR KRITIKKEN: Kjersti Grini syntes det var bra at de andre sa fra.

Om Grini var eplekjekk på gården, har hun tilbrakt mye tid i tenkeboksen etter innspillingen på Bøensætre gård i Aremark i fjor sommer. Der og da følte hun oppstyret urettferdig, fordi hun mente hun ble tillagt holdninger hun ikke har.

– Nå forstår jeg mer. Jeg har vært gjennom en prosess i ettertid, og det har ikke vært gøy. Denne saken har plaget meg lenge, sier hun til VG.

– Men nå er jeg glad for at jeg gjorde den blemmen, for det har jeg lært veldig mye av. Jeg er av den eldre garde og har ikke fulgt med i timen. Altså har jeg ikke fått med meg hva dette egentlig handler om. Det er pinlig.

KUSLIPP: Ingrid Simensen (t.v.) og Sophie Elise Isachsen hjalp dyrene ut.

Grini forklarer at hun nærmest har valgt ikke å følge med i timen, fordi hun er lei av det hun mener er et generelt krenkehysteri i samfunnet.

– Men akkurat her har jeg gått med en villfarelse om at ungdommen liksom har endret reglene.

Om Grini ikke sa unnskyld på gården, så gjør hun det nå.

– Jeg får det ikke usagt og kan bare beklage. Når folk rundt meg blir lei seg, opprørt og gråter for noe jeg har sagt, så synes jeg det er trist. Jeg forståri dag at det fremstår som respektløst om en folkegruppe som ikke selv har valgt dette ordet som benevnelse.

Grini sier at om TV-seerne reagerer, så får hun ikke gjort noe med det.

– Jeg får ikke lagt meg flatere enn jeg allerede ligger.

Datteren på 13 har for øvrig strammet henne opp.

– Hun synes det er håpløst at jeg kunne si et sånt ord, og har hatt det vanskelig med at dette kommer på TV. Men dette handler om å øke forståelse mellom generasjoner, og hun vet at jeg ikke mente å krenke noen sier Grini.

NULLTOLERANSE: Øyunn Krogh forklarer at hun aldri har tolerert sånt språk.

Krogh er glad for at Grini har tatt et oppgjør med seg selv, men forstår ikke generasjonsforklaringen.

– På samme måte som det var vanskelig for Kjersti å forstå at vi reagerte så sterkt, så synes jeg det er vanskelig å forstå at noen kan rettferdiggjøre at de kommer fra en annen tid. Men jeg setter meg ikke på bakbena. Det er det man gjør nå som teller, så dette er det beste som kunne skje, sier hun til VG.

Krogh sier på TV at hun føler seg kjempedum som gråter.

– Problemet var at jeg ikke ønsket sympati for egen del. Med tårer setter man seg lett i en offersituasjon, og for meg var det feil sympati. Det handlet jo ikke om meg. Derfor ønsket jeg å holde tårene inne, men kroppen spiller ikke alltid på lag.

REALITY-PAR: Kjærestene Levi Try og Øyunn Krogh vant «Sommerhytta» i 2020.

Sammen med kjæresten Levi Try (24) er Krogh TV-kjent gjennom «Sommerhytta».

– Hadde Levi vært på gården, hadde det vært opp til ham. Han ville nok ikke reagert sånn. De det treffer, kan selv velge hvordan de kjenner det på kroppen. Men forholder man seg taus, er man en del av problemet. Alle har et ansvar, mener Krogh.

Uten å ville utdype sier hun at det forut for diskusjonen hadde vært en sjargong hun ikke likte.

– Det var greit å stoppe den.

ENGASJERT: Shabana Rehman involverte seg også i diskusjonen.

Shabana Rehman (45), komiker, skribent og foredragsholder, har en annen innfallsvinkel enn Krogh.

– Jeg sitter i Ytringsfrihetskommisjonen og synes det er bra at dette kommer frem, sier hun på TV og presiserer at hun selv ikke «tar seg nær av sånt».

Rehman sier til VG at hun støtter Grini i det hun sa i «Farmen».

– Men jeg støtter også det hun nå sier om å kjenne på terrenget og egne følelser. Denne episoden treffer tidsånden. Det er ikke hva man sier, men ordenes betydning og historikk som betyr noe.

Rehman håper imidlertid at Grini holder på ytringsfrihetsprinsippene.

– Jeg håper Kjersti fortsetter å si de ordene hun vil, hvis hun virkelig vil. Åpenhet og ikke-sensur gjør at vi kan analysere. Det er når vi demoniserer hverandre at vi får et problem.

MOTMÆLE: Adam Ezzari var den første som slo tilbake da Kjersti Grini sa N-ordet.

TV 2 var aldri i tvil om å vise diskusjonen, men det var viktig for dem å gi en balansert fremstilling og passe på at de involverte fikk slippe til med tanker og argumenter på en måte de kan kjenne seg igjen i.

– Det har vi inntrykk av at vi har lykkes med, sier programredaktør i TV 2 Kathrine Haldorsen, som mener diskusjonen går rett inn i en dagsaktuell debatt om korrekt språkbruk og rasisme.