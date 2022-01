Helt slutt for «Rådebank»

Den kommende sesongen av NRK-serien blir den siste.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det bekrefter serieskaper Linn-Jeanethe Kyed (41) overfor P3.no fredag morgen.

Hun innrømmer at det føles trist, men at det føles riktig.

– Jeg er blitt fryktelig glad i karakterene, universet og for å være helt ærlig – i rånemiljøet i Bø, sier Kyed, som selv har bakgrunn fra rånermiljøet (på Ulefoss).

– For hver scene jeg har skrevet har jeg visst at nå er vi snart ferdig for alltid. Skuespillerne har jo også visst dette, så de har også følt på det. Det var ganske tåredryppende da vi spilte inn aller siste scene i Bø i sommer, sier hun til P3.no.

Den tredje og altså siste sesongen av den prisbelønnede ungdomsserien har premiere 20. januar.

Da Kyed og regissør Daniel Fahre (30) startet arbeidet for fire år siden, skal det hele tiden ha vært med tre sesonger i tankene. Det har imidlertid ikke vært kunngjort før nå at det settes endelig punktum.

Hva synes DU om at serien rundes av for godt? Si din mening i kommentarfeltet under artikkelen.