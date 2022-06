KJENDISPAR: Petter Pilgaard og Vendela Kirsebom, her under et møte med VG sommeren 2020.

Vendela Kirsebom og Petter Pilgaard gifter seg i dag

Vendela Kirsebom (55) og Petter Pilgaard (42) har rigget til et slags kirkerom på Hotel Continental i Oslo.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Seks år etter at supermodellen og realitykjendisen møttes på «Farmen kjendis», står bryllupet. I likhet med mye av parets historie, filmes også denne begivenheten av TV 2 – i «Vendela Petter gifter seg».

Begge har hatt utdrikningslag, og Vendela var redd for at Petter skulle bli solbrent i ansiktet når han dro på guttetur til Marbella i forrige uke.

– Petter klarte utdrikningslag uten å bli solbrent, skriver Vendela i en SMS til VG dagen før dagen.

Da VGTV møtte det bryllupsklare paret tidligere denne måneden, var de forventningsfulle og lykkelige.

– Jeg har lyst til å skrike ut til hele verden, jeg, at jeg skal gifte meg med sjelevennen min og bestevennen min, sa Petter.

– Det kommer sikkert til å bli mye gråting, mente Vendela.

Både vielsen, som starter kl. 15, og middagen skal finne sted på Hotel Continental i hovedstaden.

Gjennom TV 2-serien har seerne fått hvite at brudeparet skal ha en religiøs vielse, og at det er Hasle-prest Mette Ortega-Bundgaard som skal vie dem. Brudeparet valgte henne fordi de mener hun er en moderne prest som stå for verdier de liker.

Allerede i 2020, før bryllupet ble utsatt flere ganger på grunn av pandemien, betrodde Vendela til VG at hun ville stå hvit brud.

Parets gode venner Jan Thomas og hans samboer Harlem Alexander, skal style bruden. Vendela har også valgt Jan Thomas som forlover.

Ellers har Vendela og Petter forklart på TV at det blir hvit løper i bryllupslokalet, samt hvite stoler. Og bruden skal bære slør.

Vendela og Petter har også forklart at de skal rigge til med et slags alter med knelebenk, og at de skal «lage et slags kirkerom».

«FARMEN»-TRIO: Petter Pilgaard, Vendela Kirsebom og Leif Einar «Lothepus» Lothe under TV-innspillingen i 2016.

Leif Einar «Lothepus» Lothe, som paret knyttet tette vennskapsbånd med under «Farmen»-innspillingen, er selvskreven gjest. Han er en av Petters tre forlovere og har i tillegg fått i oppdrag å være ringbærer.

I podkasten «The Pilboms» informerte brudeparet for flere uker måneder siden at Elisabeth Andreassen skal synge. Hun skal opptre sammen med Oslo Fagottkor.

TV 2-profil Noman Mubashir skal være toastmaster. Det røpet han selv på Instagram for tre uker siden, sammen med beskjed om at han gledet seg:

Vendela og Petter går «all in» for perfekt brudevals og har fått hjelp av Santino Mirenna, proffdanser i «Skal vi danse», for å trene seg opp.

Petter har også informert VGTV om at han skal holde tale til bruden sin.

For litt over en uke siden røpet Vendela på Instagram at det er hennes to tyrkiske brødre, Ahmet Demir Ozkal og Ahmet Ozkal som skal føre henne opp «kirkegulvet».

Vendela møtte sin tyrkiske far for første gang i 2012, gjennom Noman Mubashirs TV-serie «Hva har du i bagasjen». Året etter døde Vendelas pappa, men hun er tett sammensveiset med sin tyrkiske familie.

Alle som har fulgt Petter og Vendelas bryllupsforberedelser på TV, har fått med seg at det ble utfordringer knyttet til festlokalet lenger nede i gaten for Continental. Planen var nemlig at bryllupsfølget skulle bevege seg etter vielse og middag.

Men etter at invitasjonene var sendt ut, ble det klart at det var noen praktiske problemer som kunne føre til at lokalet ikke var klart på denne tiden.

Vendela opplyste til VGTV 9. juni at de faktisk har måttet skrinlegge de opprinnelige planene. Men takket være Petter har de funnet en løsning. Festen er nå flyttet til Dorsia i Bygdøy allé.

– Jeg får igjen bruk for alle de timene jeg har brukt rundt på utsteder og barer rundt omkring i byen her, så da fikk vi trukket i noen tråder og sånn. Vi har ordnet oss et ganske kult sted.

De røper imidlertid ikke hva som er det nye festlokalet.

HJEMME: VG besøkte Vendela og Petter hjemme i Oslo i 2020.

Bryllupsnatten skal tilbringes i en over 200 kvadratmeter stor suite på samme hotell som vielsen. Men der får ikke TV 2s fotografer bli med inn.

– Vi skal kanskje ikke ha noe rødlys på bryllupsnatten, nei, spøkte Petter under møtet med VGTV.

NYFORELSKET: Petter Pilgaard og Vendela Kirsebom i august 2017, kort etter at de sto frem som kjærester.

Ekteskapet er det andre for Vendela, som var gift med Olaf Thommessen fra 1996 til 2007. De har to voksne døtre sammen.

Petter har aldri vært gift tidligere.

Les også Vendela Kirsebom og Petter Pilgaard gifter seg på TV De møttes på TV – og nå skal de gifte seg på TV. Endelig blir det bryllup for Vendela Kirsebom (55) og Petter Pilgaard…