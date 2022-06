GIR SEG: Tom Stræte Lagergren, mest kjent under artistnavnet Matoma. Her sammen med medmentor, Ina Wroldsen, Espen Lind og Yosef Wolde-Maria.

Matoma slutter som mentor i «The Voice»: − Enormt trist

31-åringen fortsetter ikke som mentor i TV 2-programmet.

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Nå som verden etter hvert har åpnet opp og jeg har startet å turnere igjen, så strekker dessverre ikke tiden til for meg til å kunne dedikere mine fulle 100 prosent til programmet eller deltagerne og laget mitt. Jeg blir derfor ikke å se på TV-skjermen til neste års sesong, forteller Tom Stræte Lagergren, mest kjent under artistnavnet Matoma, i en pressemelding fra TV 2.

Matoma har sammen med Ina Wroldsen, Yosef Wolde-Mariam og Espen Lind dannet mentor-kvartetten i de to siste «The Voice»-sesongene.

Artistens «The Voice»-elev Tara Bloch-Vere endte på annenplass i den forrige sesongen av sangkonkurransen.

– Vi takker Matoma for den fantastiske jobben han har gjort, og hyller ham for den han er, sier TV 2s programredaktør, Kathrine Haldorsen.

– Vi skulle veldig gjerne sett ham videre som mentor i «The Voice», men har samtidig stor forståelse og respekt for at hans egen karriere krever hans fulle tid og oppmerksomhet fremover. Vi ønsker han alt godt videre, legger hun til.

Det er fortsatt ikke bestemt hvem som tar over jobben til Matoma.

– Espen Lind, Ina Wroldsen og Yosef Wolde-Mariam fortsetter som mentorer i sesong åtte av «The Voice». Hvem som inntar den fjerde mentor-stolen når vi går løs på nye runder med blind auditions, vil vi offentliggjøre på et senere tidspunkt, sier programredaktør Haldorsen.

Matoma understreker at han kommer til å savne å være med i TV 2-programmet.

– Jeg sitter her med et tungt hjerte fordi alle med-mentorene, produksjonen og deltagerne er blitt som en stor familie for meg, så det er enormt trist å gå glipp av neste sesong.

Hedmarkingen har fått mye oppmerksomhet for at han er så lettrørt. 31-åringen har trolig satt gråterekord for en mentor. Her er ett eksempel: