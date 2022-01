MISTET SEERE: Tirsdag var det 553.000 seere som fikk med seg premieren på «Farmen kjendis».

«Farmen kjendis» mistet 80.000 seere

Til sammen var det 553.000 seere som fikk med seg premieren på «Farmen kjendis» tirsdag. Det er en nedgang på 80.000 seere i forhold til 2021.

Av Jørn Pettersen

Men samtidig har antall seere som valgte å se premieren på TV 2 Play nesten doblet seg sammenlignet med fjorårets tall.

– Dette er vi svært fornøyde med, sier programredaktør i TV 2, Katherine Haldorsen til VG.

Ifølge seertall fra TV 2 har 200.000 seere sett premieren på TV 2 Play så langt, mens 116.000 seere så premieren første døgnet på TV 2 Play i fjor.

– Det er ingen tvil om at dette har en sammenheng med at en million seere ikke kan ta in TV 2 lineært som en følge av konflikten med Telenor. Sett i lys av dette er et seertall på 553.000 absolutt godkjent, sier Marianne Massaui, TV-sjef i MediaCom til VG.

Haldorsen påpeker på sin side at fallet i antall seere for «Farmen kjendis» er lavere enn antall Telenor-kunder som ikke får inn TV 2s kanaler.

– Det vi nå også ser er at fler og fler Telenor-kunder finner veien til TV 2s kanaler via TV 2 Play, sier Haldorsen.

I 2021 var det totalt hele 633.000 som fikk med seg premieren totalt. Av disse var det 517.000 førstegangsseere. Tilsvarende seertall for 2020 lå på 499.000 for premieren totalt (TSR) og 437.000 seere på førstegangsseing.

