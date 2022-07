VIKTIG: Eirik Furuseth kritiserte TV 2 - etter ferien møter han TV 2-sjef Olav Sandnes: - Det er viktig for meg å treffe en person som har hatt en slik opplevelse med TV 2. Selvfølgelig har TV 2 noe å lære av dette, sier Sandnes til VG.

Møter TV 2-sjefen etter Græsvik-bråket: − Noe å lære

Finansmannen Eirik Furuseth mottok det han oppfattet som truende meldinger fra TV 2s Fredrik Græsvik etter et kritisk Facebook-innlegg. Etter ferien skal Furuseth møte TV 2-sjefen Olav Sandnes.

– Jeg ser frem til at vi skal sette oss ned over en kopp kaffe etter ferien for å gå gjennom saken.

Det skriver Eirik Furuseth på sin Facebook-profil tirsdag.

Denne uken har deler av Presse-Norge for første gang omtalt at TV 2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække, har hatt et forhold til den kjente islamisten Arfan Bhatti. Bhattis navn har blitt knyttet til Zaniar Matapour, som er siktet for barskytingen i Oslo i slutten av juni.

Finansmannen Eirik Furuseth kritiserte at TV 2 ikke hadde omtalt den siktedes kobling til Bhatti, i et Facebook-innlegg kvelden etter angrepet. I innlegget nevnte han også det gamle forholdet mellom Bhatti og Solbrække som en påstått årsak.

Kort tid etter fikk han meldinger fra TV 2s utenriksjournalist Fredrik Græsvik som han oppfattet som truende. Meldingene ble en mediesak da TV 2 rykket ut og beklaget Græsviks oppførsel.

Se dialogen mellom TV 2-journalist Fredrik Græsvik og finansmann Eirik Furuseth i sin helhet under.

– Det var Eirik Furuseth som tok kontakt med meg og spurte om et møte. Det tar jeg veldig gjerne. Det er viktig for meg å treffe en person som har hatt en slik opplevelse med TV 2. Selvfølgelig har TV 2 noe å lære av dette. Vi har beklaget hendelsen og det er viktig å få hans synspunkter på det som har skjedd, sier Olav Sandnes til VG.

Furuseth har tidligere varslet å klage inn saken til Pressens faglige utvalg (PFU).

– Det gir meg også et bedre grunnlag for å vurdere om jeg skal be PFU vurdere etikken i Græsviks og TV2s håndtering, slik mange har rådet meg til, skriver Eirik Furuseth videre på Facebook.

I en SMS til VG skriver Eirik Furuseth følgende:

– Jeg har nå tatt ferie, også fra denne saken – så langt det lar seg gjøre. Jeg vil bruke ferietiden med familien. Men jeg følger den faglige diskusjonen som pågår i mediene med stor interesse.

– Naturlig at det kommer spørsmål

Olav T. Sandnes fortalte mandag at han ikke har endret oppfatningen av Solbrækkes habilitet siden hun ble ansatt som nyhetsredaktør i 2016.

I en pressemelding onsdag opplyste likevel TV 2 at Karianne Solbrække ikke ønsker å ta redaktøravgjørelser som har noe med Bhatti å gjøre.

– Når denne saken nå har kommet opp, ser jeg at TV 2 hadde vært best tjent med å være åpne på denne relasjonen tidligere, kommenterte Sandnes i pressemeldingen.

TV 2-sjefen sier dette til VG om andre mediers omtale av det tidligere forholdet mellom nyhetsredaktøren Solbrække og Bhatti:

– Det er viktig å presisere at dette handler om en kortvarig relasjon 16 år tilbake i tid. Likevel mener jeg det naturlig at det kommer spørsmål og synspunkter både om habilitet og åpenhet om bindinger i TV 2. De tar vi med oss videre, sier Olav T. Sandnes.

Men han ønsker ikke å gå i detaljer om hvordan han opplever andre mediers omtale av Solbrækkes forhold til Arfan Bhatti:

– Jeg har respekt for at det stilles spørsmål rundt dette og mener det er et sunnhetstegn at mediene debatterer habilitet og åpenhet rundt relasjoner. Vi vurderer dette løpende, sier Olav Sandnes.