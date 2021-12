SAMME NUMMER SOM I 99: Men håret er ikke helt det samme.

TV-anmeldelse «And just like that»: Byen under skyen

Mye mindre sex. Like mye by.

Og en sjokkerende vri.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

«And just like that»

Amerikansk dramaserie i ti deler

Med: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis

Serieskaper: Michael Patrick King

Premiere på HBO Max torsdag 9. desember

«Samantha er ikke lenger blant oss», er en av de første tingene som blir sagt i denne fortsettelsen av «Sex and the City». Før man presiserer at hun ikke er død, bare i London.

Og der er jo ikke Carrie, Charlotte eller Miranda.

De åpner med «det var den pandemien»-tett nærkontakt og husker du at vi det var påbud at vi måtte stå 180 centimeter fra hverandre.

Som altså føles like «too soon» som «The Morning Show» sitt forsøk å tilnærme seg pandemien i sin andre sesong.

«Skal du farge håret», spør Charlotte (Kristin Davis) som altså fortsatt holder seg til samme farge som for tyve år siden. «Hvor er servitøren», spør Carrie (Sarah Jessica Parker), som på tradisjonelt vis prøver å skifte tema.

Ja, de er tyve år eldre. Ja, de er midten av femtiårene. Selvfølgelig har de. noe motvillig, briller.

AKKURAT SOM ET ... SPØRSMÅLSTEGN: Carrie (Sarah Jessica Parker) prøver å late som om hun skjønner ungdommens språk.

Det finnes andre utfordringer i tilværelsen: Carrie prøver å bygge en karriere på Instagram og i podkast. Charlotte får ikke den forventede responsen av barna på påkledningen. Miranda (Cynthia Nixon) har en seksuelt aktiv sønn boende hjemme, vegg i vegg med egen ekteseng.

Hun fremstår samtidig som hun tror woke staves uten e.

Det er likevel hun som får bære det som sannsynligvis er Michael Patrick Kings (ja, han som også lagde filmene. Begge filmene.) konseptuelle idé: «Vi jo kan jo ikke bare være dem vi var. Og det er viktigere ting i verden enn å være ung.»

Verden har blitt annerledes. Eller man i har i alle fall blitt bevisst på at verden er blitt annerledes. Eller man har i alle fall blitt bevisst på at man skal forholde seg til den.

For etter rundt femten minutter dynker serien seg ned i et vond og pinlig bortforklaringsproblem, før den ramler videre i en podkast om onani, der Carrie er ukomfortabelt med, og blir advarte mot å være en snerpete, cis-kjønnet gift dame.

Det sliter de altså med, alle tre.

KROPPSSPRÅK: Miranda (Cynthia Nixon) gjør sitt beste «jeg er ikke rasist, men ...»-pose.

Som om serien indirekte vil hinte tilbake på den første episoden i «Girls» der Shoshanna fordeler venninnene på hvem de er i «Sex and the City», og få anerkjennelse for at den, tross sitt fokus på glamour og påkledning egentlig handlet om å klare seg i livet.

Der er «And just like that» mye bedre.

Selvsagt noe krampaktig, men like vel smart nok til at man ikke nødvendigvis savner Samantha, om ikke annet for å lure på hvordan hun skulle passe inn i denne godt moderniserte og balanserte videreføringen.

«And just like that» klarer nemlig å si noe om livet, og hvordan man skal leve det.

Og så skrur den alt til.

I et grep som gir de som har The Source and Candi Statons «You got the love» som selve «Sex and the City»-punktumet et helt annet perspektiv på tilværelsen.

Anmeldelsen har fått se to episoder