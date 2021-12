BLIR MED: Sara Emilie Tandberg, her på Vixen Awards i oktober.

To nye kjendiser inn i «Bloggerne»

Sara Emilie Tandberg (28) og Gisle Agledahl (31) dukker opp i den nye sesongen på nyåret.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det opplyser TV 2 i en pressemelding mandag morgen.

Sammen med Martine Lunde (25), Alexandra Joner (31), Emma Ellingsen (20), Monica Nyhus (33) og Eveline Karlsen (29) gjør de sitt inntok i premieren 3. januar.

– Jeg gruer meg litt og gleder meg masse, sier mammablogger Sara Emilie Tandberg.

Hun sier det har vært utrolig rart ikke å skulle ha kontroll på all videoklipping av innhold selv, som hun vanligvis «har stålkontroll på».

– Livet deles på en mye tettere måte med «Bloggerne» og jeg er spent på å se resultatet, sier hun i pressemeldingen.

Iselin Guttormsen (34), Sophie Elise Isachsen (26), Linnéa Myhre (31) og Joakim Kleven (28) er ikke med i den kommende runden.

Tanberg blå kåret til «Årets Influencer innen livsstil» under Vixen Awards i oktober. Hun har også vært åpen om ferskt samlivsbrudd, noe TV-seerne nå skal få enda nærmere innblikk i.

– Man får se alt fra fordeling av ting i huset, til tårer bak en låst dør på vaskerommet. Det har vært en veldig sår og utfordrende tid å dele, men som jeg håper kan hjelpe andre i samme situasjon, sier Tandberg.

BLIR MED: Gisle Agledahl, her på premieren til «Da vi styrte internett» i november.

Gisle Agledahl er kjent fra NRK, blant annet for «Jævla homo» og «Innafor».

Privat er han samboer, jobber både foran og bak kamera, i tillegg til å være influencer og samfunnsdebattant på Instagram.

– I «Bloggerne» får man følge meg da jeg flyttet fra Oslo og alle jeg er glad i, og reiste langt ut til ingensteds for å følge drømmen om et småbruk og ro i sjelen. Her tok jeg over en gård, fikk meg et par griser og arrangerte Pride på bygda, sier Agledahl i kunngjøringen via TV-kanalen.

– Det har vært et eventyr, men det har ikke bare vært enkelt, legger han til.

ALLE: F.v.: Eveline Karlsen, Monica Nyhys, Sara Emilie Tandberg, Emma Ellingsen, Gisle Agledahl, Martine Lunde og Alexandra Joner.

Forrige sesong av «Bloggerne» fikk vi følge Emma Ellingsen til sykehuset når hun skulle ta sin kjønnskorrigerende operasjon. Når hun nå dukker opp i ny sesong, er operasjonen overstått.