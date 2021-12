HOVEDROLLENE: Skal det lages en sesong til med: Fra venstre: Renée Rapp, Alyah Chanelle Scott, Pauline Chalamet og Amrit Kaur i «The Sex Lives of College Girls».

Klart for ny sesong med student-sex

Det blir en sesong to av HBO Max-serien «The Sex Lives of College Girls».

Av Jørn Pettersen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det skriver Variety tirsdag.

Sesong en hadde premiere 18 november og de to siste episode av sesong en vises fra 9. desember.

Serien utspiller seg ved det oppdiktede prestisjeuniversitetet Essex der fire svært forskjellige unge kvinner blir samboere i studentkollektivet. serien er skrevet av Mindy Kaling og Justin Noble.

les også «Studentsex-serie»: Varm og klissete

– De to har skapt en serie full av varme, vennskap mellom kvinner og pinlige nakenpartyer. Vi er spente på fortsettelsen, sa Sarah Aubrey, direktør for nytt og originalt innhold på HBO Max da hun presenterte nyheten om en sesong to.

Se klipp fra sesong 1 her:

les også Ekspert: – Reality-sex like ille som å spille i pornofilm

Serien fikk variert mottagelse etter premieren i november. Britiske Guardian. ga serien to av fem stjerner, og kaller den en «ujevn, men lovende serie.» Hollywood Reporter påpeker at seriens tittel er den groveste spøken, siden den ser ut til å love snusk og skandaler, mens serien leverer lite på det området.

AV Club skriver at serien er «en løssluppen kombinasjon av grov humor og hjertelig vennskap», mens Washington Post kaller den «knivskarp» om kvinnelig vennskap.