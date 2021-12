DUELL: Nyere julefilmer møter klassikere i julefilmturneringen.

Tidenes beste julefilm: Åttendedelsfinale

Juleturneringen er kommet til åttendedelsfinalen, der julefilmer fra før 2010 møter nyere filmer til duell. Du bestemmer hvilke som går videre til kvartfinalen!

Etter to innledende runder med klassiske julefilmer og nyere julefilmer, har loddtrekning avgjort hvilke vinnerfilmer som kniver mot hverandre videre i den store julefilmkåringen.

Stem frem vinnerne i åttendedelsfinalen nedover i saken (frem til 14. desember). Neste uke blir det kvartfinale.

«Jingle Jangle: Juleoppfinnelsen» (2020), Netflix

En skattkiste av julemagi i massen av julefilm på strømmetjenestene. John Legend er blant produsentene og Forest Whitaker, Keegan-Michael Key og Hugh Bonneville er blant skuespillerne i historien om oppfinneren Jeronicus og hans leketøysbutikk regissert av David E. Talbert.

OPPFINNER: Dianna Babnicova som unge Jessica og Justin Cornwell som unge Jeronicus i «Jingle Jangle: Juleoppfinnelsen».

«Flåklypa Grand Prix» (1975), Viaplay, iTunes, SF Anytime

Originalen med stopp motion-animasjon fra Ivo Caprino har fascinert flere generasjoner med sin heseblesende Grand Prix-action og kontinuerlige Kjell Aukrust-komikk. I 2005 ble den kåret til århundrets norske film i VG.

«Alene hjemme 2: Forlatt i New York» (1992), Disney+, Viaplay

Om ikke du får nok stemning av å se Kevin McCallister bli forlatt hjemme mens familien drar til Paris, fortsetter fadesen året etter da Kevin havner på hotell i New York før jul. I oppfølgerfilmen må Kevin kjempe mot de samme skurkene, og han møter også på Donald Trump.

ALENE I STORBYEN: Duekvinnen (Brenda Fricker) møter Kevin McCallister (Macaulay Culkin) i «Alene hjemme 2: Forlatt i New York».

«Tre nøtter til Askepott» (2021), på kino

På sikt skal filmen på TV 2, men enn så lenge er Cecilie A. Moslis versjon av «Tre nøtter til Askepott» i kinosalene. Vår anmelder mente den kunne hatt mer dramatikk og romantikk, men roste Astrid Smeplass’ skuespillerdebut.

NY FILM: Astrid Smeplass og Cengiz Al i «Tre nøtter til Askepott».

«Love Actually» (2003), Viaplay, Netflix, SF Anytime, iTunes

Denne flettverksfilmen både skrevet og regissert av Richard Curtis, satte en ny standard for feelgood-julefilmer. Vi følger en hel hær av ulykkelige britiske sjeler i tiden fram mot jul, og underveis krysses deres veier på ymse vis. Foruten et stjernelag med blant andre Hugh Grant, Emma Thompson, Liam Neeson, Colin Firth, Keira Knightley og Claudia Schiffer, byr filmen på både humor, absurditet og tårekanal-tirring.

PAR I JUL: Statsministeren (Hugh Grant) og hans tidligere sekretær (Martine McCutcheon) i «Love Actually».

«The Christmas Chronicles» (2018), Netflix

Clay Kaytis har regissert historien om to søsken som ønsker å ferske julenissen i aksjon og prøver å fange ham på kamera. Planen får uventede forviklinger når de blir skyld i at julenissens slede krasjer og hele julen står i fare.

FERSKET: Kurt Russell som julenissen i «The Christmas Chronicles».

«Rise of the Guardians»/«De fem legendene» (2010), TV 2 Play, HBO Max, Netflix, Viaplay

Peter Ramseys animasjonsfilm fikk bedre mottagelse i VG, med en 5-er på terningen. Julenissen, Påskeharen, Tannfeen, Jon Blund og Jack Frost må beskytte barna og bekjempe Busemannen når all verdens barns vakre drømmer står i fare for å bli erstattet med mørke mareritt. «Det hele er en søtladen suppe om tro, håp og kjærlighet – samt å finne seg selv. «De fem legendene» leverer klisjéladet, dysterdeilig julekos.»

GJENG: Jon Blund, Påskeharen, Julenisen og Tannfeen prøver å overbevise Jack Frost til å kjempe for barnas fargerike fantasier i «De fem legendene».

«Alene hjemme» (1990), Disney+, HBO Max, Netflix, Viaplay

Chris Columbus regisserte den første (og andre) filmen der Macaulay Culkin spiller Kevin McCallister, gutten som blir glemt igjen hjemme når hele familien reiser på juleferie til Paris. Det som begynner som en hjemme alene-fest, blir raskt skumlere når to innbruddstyver utfordrer husfreden. Dette slapstick-showet med ung helt har blitt en juletradisjon for mange.

FØRSTE: Mange må se Macaulay Culkin som Kevin McCallister i «Alene hjemme» før det blir ordentlig jul.

«Tre nøtter til Askepott» (1973), iTunes

Opptil flere generasjoner nordmenn har vokst opp med denne tysktsjekkiske filmen om en svært aktiv og kapabel Askepott som gir prinsen motstand på flere områder. Den ble først sendt på NRK i 1975, og i 1978 ble Knut Risans fortellerstemme lagt over de originale stemmene.

ORIGINAL: Libuse Safránkova som Askepott i juleklassikeren «Tre nøtter til Askepott».

«Snekker Andersen og Julenissen» (2016), Viaplay, SF Anytime, iTunes

Terje Rangnes sto for regien på denne «live action»-versjonen av den kjente julefortellingen av Alf Prøysen med Trond Espen Seim og Anders Baasmo i hovedrollene. VGs anmelder var skeptisk til om den nye varianten kunne utkonkurrere den animerte versjonen som har gått på NRK siden tidlig 70-tall.

VENNER: Trond Espen Seim og Anders Baasmo i «Snekker Andersen og Julenissen».

«Solan og Ludvig – Jul i Flåklypa» (2013), Viaplay, C More, SF Anytime, iTunes

Terningkast 5 ble resultatet da denne animerte versjonen av Kjell Aukrusts Flåklypa-univers kom i 2013. VGs anmelder mente Rasmus A. Sivertsens «Jul i Flåklypa» sto «utmerket på egne bein og har alle kvaliteter som skal til for å være en hyggelig og underholdende førjulsgave til alle med sans for barnlig glede.»

TRE VENNER: Ludvig, Reodor Felgen og Solan i «Solan og Ludvig – Jul i Flåklypa».

«Die Hard»/«Aksjon skyskraper» (1988), Disney+, Viaplay, SF Anytime, iTunes

Denne legendariske actionfilmen har toppet flere favorittlister. At den regnes som en alternativ julefilm skyldes at New York-politimannen John McClane (Bruce Willis) havner midt i et voldsomt gisseldrama når han ankommer Los Angeles for å feire jul med kona. «Yippee ki-yay»!

TØFFING: Bruce Willis som John McClane i «Die Hard».

«Arthurs julegaverace»/«Arthur Christmas» (2011), Netflix, Viaplay

Sarah Smith og Barry Cook har regien på denne animerte filmen som viser hvordan nissen rekker å fylle alle verdens julestrømper 1. juledag. «Detaljrikdommen er stor, scenedesignen er så fargesprakende overdådig den bør være i en sådan julefilm. Det frenetiske tempoet kunne imidlertid med fordel vært skrudd ned flere hakk.» skrev VGs anmelder.

JUL: Grandsanta (Bill Nighy) og Arthur (James McAvoy) i «Arthurs julegaverace».

«National Lampoon's Christmas Vacation»/«Hjelp, det er juleferie» (1989), Netflix, SF Anytime, iTunes, Telia Play

Den tredje i «Hjelp vi ...»-filmene. Som vanlig oppstår forviklinger når Chevy Chase inviterer hele den meget utvidede Griswald-familien til julefeiring. Du får også se unge versjoner av Juliette Lewis, Julia Louis-Dreyfus og Johnny Galecki.

FAMILIEN GRISWOLD: Juliette Lewis spiller Audrey, Johnny Galecki spiller Rusty, Chevy Chase spiller Clark Jr. og Beverly D'Angelo spiller Ellen i «Hjelp det er juleferie!».

«A Boy Called Christmas»/ «Gutten som ble julenissen» (2021), Netflix

Norske Rune Temte dukker opp i denne nye julefilmen med Maggie Smith, Jimmy Broadbent, Kristen Wiig og Michiel Huisman. Den handler om Nikolas og faren som bor langt inne i skogen i Finland, og etter at faren begir seg ut for å lete etter bevis på magi, følger Nikolas etter.

JULEEVENTYR: Henry Lawfull som Nikolas i «A Boy Called Christmas».

«Polarekspressen» (2004), Amazon Prime

Denne Oscar-nominerte animasjonsfilmen fra Robert Zemeckis fikk en femmer i VG, og handler om en togferd mot Nordpolen for å få levert julegaveønsket sitt til nissen selv. Ifølge anmelderen er det «i farten og i fjellene, de luftige farer, de nifse nestenulykker og svimlende landskap at «Polarekspressen» og dens digitalteknikk har sin styrke.»

REISE: «Polarekspressen» tar deg med på en kald ferd mot Julenissen.