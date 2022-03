PAR: Colton Underwood og Jordan C. Brown i Hollywood i november i fjor.

«Ungkaren»-kjendis Colton Underwood er forlovet

Han ble kjent for å sjekke damer på TV, men i fjor erkjente Colton Underwood (30) for seg selv og omverdenen at han er homofil.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Nå opplyser Underwood at han er nyforlovet og lykkelig. Den utvalgte er Jordan C. Brown (39), som jobber som politisk rådgiver.

– Å starte 2022 sammen med min beste venn, lagspiller og nå forlovede, er noe jeg aldri hadde trodd var mulig, sier Underwood til People.

– Jeg er ekstremt lykkelig, legger han til.

Realitykjendisen forteller at han og Brown reiste på romantisk helgetur til Big Sur for å feire Underwoods 30-årsdag lørdag, og at det endte med forlovelse.

– Jeg kan ikke tenke meg et mer fredfullt sted å feire en så fantastisk milepæl både i livet og forholdet, sier TV-profilen, som er tidligere NFL-spiller.

Underwood dukket opp som frier i amerikanske «The Bachelorette (Ungkarskvinnen)» i 2014. Deretter deltok han i «The Bachelor In Paradise», før han i 2018 takket ja til selv å være hovedtrekkplaster «Ungkaren».

Det er altså under ett år siden han innviet omgivelsene i at han hadde fortrengt legningen sin.

– Jeg hadde kommet til et punkt der jeg heller ville dø enn å si at jeg var homofil, forklarte Underwood i et TV-intervju.

Senere betrodde han at han også skal ha blitt utsatt for utpressing før sto frem.

Underwood har beklaget overfor alle kvinnene han har hatt med å gjøre i «The Bachelor»-sammenheng.

– Om jeg angrer på at jeg var med? Om jeg angrer på at jeg håndterte det på denne måten? Ja, det gjør jeg. Jeg skulle ønske at jeg ikke hadde dratt andre mennesker inn i dette rotet mens jeg forsøkte å finne ut hvem jeg var, uttalte han i fjor.

«Livet kommer til å bli morsomt med deg», skriver Underwood på Instagram under et bilde av seg og forloveden.

I skrivende stund har nær 140.000 trykket «liker» på bildet, mens over 1700 har skrevet gratulasjoner under posten.

Også Brown uttrykker stor glede.

«Den eneste gangen i live jeg er komfortabel med så sløse en flaske champagne. Jeg elsker deg, kjæresten min», skriver han under dette bildet: