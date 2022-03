GODT I GLASSET: De beste jentene er endelig samlet. Martina (Elin Klinga) har bokslipp. Anette (Sofia Helin) hever glasset.

TV-anmeldelse: «Lust»: Mot i brøsta

Endelig en serie for alle dere som synes «Mot i brøstet» hadde for lite sex.

Fire venninner i «de beste jentene»-alder sliter på hver sin front med livet. Og da spesielt sexlivet.

Anette (Sofia Helin) jobber med en statlig undersøkelse om middelaldrende kvinners seksualitet (med den tantra-parodiske tittelen «Sex är en motorväg till hälsa»). Blir så inspirert at hun prøver seg på mannen mens han sover (morsomt). Nadia (Anja Lundqvist) jobber på legekontor med unge seksuelt hyperaktive mennesker. Mannen hjemme vil ha kalenderoppføringer for når de skal ha seg (pinlig).

Martina (Elin Klinga) er forfatter med lave lesertall, med kunstnerisk nok tyngde til å sitte i Svenska Akademien. Mannen har funnet seg ung elskerinne med svak Leonard Cohen-kompetanse (humreartig). Ellen (Julia Dufvenius) har aldri hatt fast forhold, lyver på alderen når hun dater, og må skifte avdeling på jobb fordi hun ser så gammel ut (direkte trist).

Spesielt i den siste fortellingen er det et potensial for å si både noe smart og alarmerende om livet i midten av kjedsomheten og overgangen til middelalderen. Episodene er dandert med kvinner fra Anette sin undersøkelse, som fremstår som reelle refleksjoner og betraktninger.

PUSSIG FORM: Anette (Sofia Helin) finner ut at utfordringene med sjokolade i det 21. århundre ikke bare er kaloriene.

Dessverre bruker manus i den første svenske HBO Max-serien denne informasjonen til å tøyse med mikropeniser, skumle kjempedildoer og punghår. Aldersdiskrimineringen er det få som reagerer på.

Og dette er bare de to første episodene.

Mennene er generelt tafatte fjomper som satser på at livet (både med og uten sex) snubler videre. Primært opptatt av det perfekte høyttaleroppsettet for å spille «Total Eclipse of the Heart» eller den ultimate miksen av gjedde og banan i smoothie.

«Lust» prøver å skape mye «hoi, hvor frigjorte ungdommene er»-stemning, som inkluderer en krampaktig reklamefilminnspilling der alle roper «knulla» (nei, det er ikke en Ringnes-Ronny-låt).

Tilsvarende «artige» manus«problemer» er ungdom som fremdeles bor hjemme og har mer sex enn foreldrene (ikke ulikt en annen serie), skilsmisseboliger millimeterdelt med gaffatape og feilleveranse av spesialstøpte sjokolader med anusform.

OM FISK OG MENN: Familien til Nadia (Anja Lundqvist) er generelt opptatt av minimal med bekledning og maksimalt med fiskesmoothie.

Noe av det som er fint, er en brautende serbisk treningsinstruktør som plutselig viser seg å kunne hele Mikael Wiehes «Titanic (Andraklasspassagerarens sista sång)».

Vakkert, uventet og nydelig malplassert.

Heldigvis er både Sofia Helin («Broen») og Anja Lundqvist («Tilsammans») akkurat så nevrotiske og søkende som bare de kan være. Tre av fire hovedpersoner har vært involvert i blant annet krimserien «Heder». Personkjemien gnistrer deretter.

Episodene blir likevel så karikerte at den får «Sex og Singelliv»-oppfølgeren «And Just Like That…» til å virke som bekmørkt svensk drama, og minner mer om tilsvarende norske serier med mye lavere innspillings og manusbudsjett. «Lust» føles påtvunget, satt og gammeldags.

Men man burde kanskje tatt hintet når den uraffinerte intromusikken er Serge Gainsbourg og Jane Birkins «Je t’aime mon non plus». Fra 1967.