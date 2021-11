Røk ut: Siri Avlesen-Østli og dansepartneren Tarjei Svalastog måtte forlate «Skal vi danse» i semifinalen

Siri Avlesen-Østli røk ut av «Skal vi danse» i semifinalen: − Føler vi har gjort vårt beste

Siri Avlesen-Østli og dansepartneren Tarjei Svalastog måtte forlate «Skal vi danse» i semifinalen etter å ha tapt duellen mot Magnus Moan og hans dansepartner Ewa.

Av Stine Slettås Machlar

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Etter alle seks dansene var gjennomført var det kun ett poeng som skilte parene. Det var derfor opp til publikum hvem som måtte i årets siste utslagsduell.

Duellen ble mellom Siri Avlesen-Østli og Magnus Moan, dermed gikk Simon Nitsche og hans dansepartner Helene direkte til finalen.

Magnus Moan og Ewa valgte og danse Tango i duellen, mens Siri og Tarjei danset Jive.

Dommerne har ingenting de skulle sagt på hvem som taper duellen. Det er opp til seerstemmene alene. Seerne avgjorde at Siri måtte forlate konkurransen kun en uke før finalen.

– Det er så kjipt, men jeg føler vi har gjort det vi kunne, sa Avlesen-Østli før hun forlot parketten.

Se bilder fra kveldens semifinale under:

forrige









fullskjerm neste 1 av 6 Foto: Espen Solli / TV 2

I kveldens semifinale av årets sesong av «Skal vi danse» var det tre spente deltagere som hadde klargjort to danser hver.

De tre semifinalistene var Simon Nitsche (29) med dansepartner Helene Spilling, Magnus Moan (38) med partner Ewa Trela og Siri Avlesen-Østli (37) med partner Tarjei Svalastog.

Skapte splid mellom dommerne

Magnus og Ewa avsluttet danseopptredene i semifinalen med en Tango til sangen «Counting Stars» av OneRepublic.

– Det jeg ikke er så fornøyd med nå er den manglende holdningen din, dommer Trine Dehli-Cleve.

Den var dommer Merethe Mørk Lingjærde enig i at kunne vært bedre. Morten Hegseth forsto derimot ikke hva dommerkollegaene mente.

– Jeg har skrevet holdning som noe positivt. Jeg syns det var nydelig levert. Fantastisk tango. Disse damene her er for strenge, sa han.

Danseparet fikk 28 poeng for sin Tango. Selv om det var kun to poeng unna toppscore er det kveldens laveste poengsum.

Kun skryt

Siri og Tarjei danset Slowfox som sin dans nummer to til sangen «You Will Be Found» av Ben Platt.

Dette sier noe om kvaliteten i deg for du går fra den høyenergiske Jiven til en rolig slowfox. Og du mestrer begge, dommer Morten Hegseth.

– Den slowfox du gjorde nå og det fotarbeidet du leverte er var helt nydelig. Og Siri, det skal du være stolt av, sa dommer Trine Dehli-Cleve.

Paret fikk 30 poeng for sin Slowfox.

– Hyllest til mamma

Simon og Helene danset Argentinsk Tango som sin andre dans i kveld. Denne ble danset til låten «Running» av Ruben.

– Denne dansen blir en hyllest til mamma for all kjærligheten hun har gitt meg, sa Nitsche før dansen.

–Jeg lar meg alltid begeistre av dere. men det ble litt hardt, dommer Merethe Mørk Lingjærde.

– For meg så klarte du balansen mellom mykheten og det maskuline i den argentinske tangoen, Trine Dehli-Cleve.

De fikk 29 poeng for sin andre dans.

Backflipp og spagat

Som tredje dans var det klart for Magnus og Ewas første danseopptreden i semifinalen. De danset Samba som sin første dans sammen med dansegruppen Show De Vida som tilleggsdansere. Sambaen danset de til sangen «Mi Gente» av J Balvin.

I dansen la Moan både inn en spagat og en backflipp, og var i forkant spent på om det ville gå. Begge deler mestret han.

– Det du ikke har i mykhet tar du igjen i presisjon. Herregud som jeg koste meg, sa dommer Hegseth.

De fikk også 30 poeng.

Duracellkanin

Neste par ut på parketten var Siri og Tarjei som danset Jive sammen med dansegruppen Show De Vida som tilleggsdansere. Jiven danset de to til låten «Dear Future Husband» av Meghan Trainor.

– Du er en duracellkanin og det er nydelig å se på. En fantastisk Jive, sa Merethe Mørk Lingjærde.

– For meg ble det litt store steg, men det var gøy å se på, Trine Dehli-Cleve.

Likevel ligger hun hakk i hæl med Simon, da hun fikk 29 poeng av dommerne.

Se også tilbakeblikk fra årets sesong:

– Fantastisk å se på

Først ut i semifinalen var Simon og Helene som danset Salsa sammen med dansegruppen Show De Vida som tilleggsdansere. De danset sin Salsa til sangen «Hung Up» av Madonna.

– Du har skikkelig lagt lista for semifinalen med denne dansen her. Av alle de profesjonelle danserne, så jeg på deg jeg Simon, sa dommer Trine Dehli-Cleve.

Du har tatt til deg alt. Det var en feilfri tango og helt fantastisk å se på, sa dommer Merethe Mørk Lingjærde.

Dommerne ga paret hver sin tier og full score.

Se også Joakim Kleven om dansepartneren:

Tre har trukket seg fra årets sesong

Dette er den 17. sesongen av «Skal vi danse» og den har ikke foregått uten dramatikk. Tre par har trukket seg på grunn av skade eller sykdom. Først trakk Anniken Jørgensen seg etter å ha fått lungebetennelse, så Deretter trakk Iselin Guttormsen seg etter et brudd i ankelen. Deretter måtte Maren Lundby trekke seg på grunn av en overbelastning i føttene og hinket av parketten med krykker. «Vinni» måtte forlate dansen etter duell mot Simon Nitsche i kvartfinalen forrige lørdag.

Dette har vært alle deltagerne i årets sesong.

«Skal vi danse»-dommer Morten Hegseth har tilknytning til VG gjennom sitt managementselskap, MaxSocial, som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG, ligger her.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken skrev VG at det var tre poeng som skilte semifinalistene etter dommerpoengene var delt ut. Dette var ikke riktig, da det var ett poeng som skilte dem. Saken ble oppdatert 06.11.21 klokken 23.34.