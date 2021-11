SALSA: Simon Nitsche (29) og hans dansepartner Helene Spilling startet semifinalen med dansegruppen Show De Vida som tilleggsdansere.

Semifinale i «Skal vi danse»: − Lagt lista for semifinalen

Simon Nitsche (29) og hans dansepartner Helene Spilling var først ut i semifinalen av «Skal vi danse». Prestasjonen ga paret full score.

Av Stine Slettås Machlar

Publisert: Nå nettopp

I kveldens semifinale av årets sesong av «Skal vi danse» var det tre spente deltagere som hadde klargjort to danser hver. De tre semifinalistene er Simon Nitsche (29) med dansepartner Helene Spilling, Magnus Moan (38) med partner Ewa Trela og Siri Avlesen-Østli (37) med partner Tarjei Svalastog, etter at Magnus Moan slo ut «Vinni» i duell i kvartfinalen forrige lørdag.

Et dommerpoeng skiller de tre danseparene om man tar gjennomsnittet av de tretten tidligere danseopptredene,

– Fantastisk å se på

Først ut i semifinalen var Simon og Helene som danset Salsa sammen med dansegruppen Show De Vida som tilleggsdansere. De danset sin Salsa til sangen «Hung Up» av Madonna.

– Du har skikkelig lagt lista for semifinalen med denne dansen her. Av alle de profesjonelle danserne, så jeg på deg jeg Simon, sa dommer Trine Dehli-Cleve.

Du har tatt til deg alt. Det var en feilfri tango og helt fantastisk å se på, sa dommer Merethe Mørk Lingjærde.

Dommerne ga paret hver sin tier og full score.

Dette er den 17. sesongen av «Skal vi danse» og den har ikke foregått uten dramatikk. Tre par har trukket seg på grunn av skade eller sykdom. Først trakk Anniken Jørgensen seg etter å fått lungebetennelse, så Deretter trakk Iselin Guttormsen seg etter et brudd i ankelen. Deretter måtte Maren Lundby trekke seg på grunn av en overbelastning i føttene og hinket av parketten med krykker.