STJERNEPAR: Travis Parker og Kourtney Kardashian på Grammy Awards i Las Vegas i april.

Travis Barker om behandlingen: − Jeg er veldig takknemlig

Blink 182-trommisen Travis Barker (46) og Kourtney Kardashian (43) snakker for første gang ut om sykehusinnleggelsen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Barker ble tidligere denne uken innlagt med bukspyttkjertelbetennelse og tilstanden var uvisst.

Lørdag kveld melder han på Instagram at han har det mye bedre og skriver at han mandag gikk inn til en rutine endoskopi og følte seg helt fin. Det var derimot etter middagen at han fikk uutholdelige smerter.

Da ble han hastesendt til Cedars Sinai Medical Center i West Hollywood.

– Jeg er veldig takknemlig for at jeg har det mye bedre etter intensiv behandling.

ÅPNER OPP: Travis Barker åpner opp om sykdomsforløpet med fansen på Instagram-story.

Det som skjedde ifølge Barker, var at en liten polypp ble fjernet under endoskopien, som resulterte i en kritisk skade i bukspyttkjertelen.

Dette førte til en alvorlig livstruende pankreatitt.

Akutt bukspyttkjertelbetennelse (pankreatitt) utvikles ganske raskt og kjennetegnes ved moderate til sterke smerter i øvre deler av magen, ifølge Norsk Helseinformatikk.

Ektefellen Kourtney Kardashian (42) skriver lørdag kveld på sin Instagram at hun er evig takknemlig til Gud for at han helbredet mannen hennes.

– Helsen vår er alt, og noen ganger tar vi for gitt hvor fort den kan endre seg.

Kourtney forlot ifølge TMZ ikke ektemannens side under hele sykehusoppholdet.

TAKKNEMLIG: Kourtney Kardashian velger å takke helsepersonellet som tok vare på ektemannen hennes, Travis.

Rett før innleggelsen postet Barker «God save me» på Twitter – noe som hos fansen skapte spekulasjoner om hva som hadde skjedd.

Sykehusoppholdet ble en brå slutt på hvetebrødsdagene for Travis Barker og Kourtney Kardashian som giftet seg tidligere i år i et påkostet bryllup i Italia.

Sammen med resten av familien er Kourtney og Travis nå aktuelle i realityserien «The Kardashians» på strømmetjenesten Hulu. Serien er en avløper av E!-serien «Keeping Up With The Kardashians», som satte punktum i 2020.