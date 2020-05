PAUSE: Piers Morgan, her under en TV-innspilling for en tid siden, har coronasymptomer. Foto: Ramin Talaie / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Piers Morgan borte fra TV-skjermen – testet for corona

TV-verten Piers Morgan (55) glimrer med sitt fravær på TV mandag morgen.

Grunnen er at han har følt seg dårlig i to døgn.

«Good Morning Britain»-programlederen meldte selv på Twitter søndag kveld at han er blitt testet for Covid-19, og at han må styre unna jobben til han har fått resultatet.

Morgan forklarer at han har milde symptomer, men at det er viktig for ham å ta alle forholdsregler. Han regner med å få svar på prøvene i løpet av dagen.

For tre uker måtte Morgans medprogramleder Susanna Reid (49) i selvisolasjon i sitt hjem etter at en av hennes nærmeste utviklet symptomer på corona.

Storbritannia er hardt rammet av viruset. Så langt har 28.446 mennesker mistet livet som følge av covid-19.

Morgan, også kjent som dommer i «America’s Got Talent» og «Britain’s Got Talent», har vært svært opptatt av at folk skal overholde anbefalingene om sosial distanse.

55-åringen er beryktet for sine nådeløse ytringer og tidvise raserianfall i mediene. I forrige måned serverte han en tordentale mot alle han mener oppfører seg uansvarlig mens coronaviruset truer kloden.

– Hva feiler det folk? Hvorfor vil du være blant disse tullingene? Seriøst? Forstår du ikke det som skjer i dette landet? Skjønner du ikke alvoret? tordnet Morgan til TV-seerne på «Good Morning Britain».

Publisert: 04.05.20 kl. 10:13

