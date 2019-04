TILBAKE PÅ ULYKKES-SETTET: – Jeg lover å ikke gjøre egne stunts denne gangen, skriver skuespilleren på Instagram. Foto: Helge Mikalsen

Oftebro tilbake på «Hamilton»-innspilling: Takker samboeren og datteren

Jakob Oftebro var torsdag igang igjen med innspillingen av TV-serien etter at han ble alvorlig forbrent etter en ulykke under innspillingen i Stockholm i mai ifjor.

– Det føles skikkelig bra å være tilbake, skriver Oftebro på egen Instagram konto.

Jakob Oftebro spiller hovedrollen som Carl Hamilton i en ny TV-serie basert på Jan Guillous populære spionserie. Ulykken skjedde da det ble spilt inn en scene med opptøyer mellom politi og demonstranter i Stockholm .

– Tusen takk for all støtte. Det har vært uvurderlig, skriver Oftebro videre samtidig som han retter en ekstra takk til samboer Hannah Chocron og den lille datteren Ada.

– Jeg lover å ikke gjøre egne stunts denne gangen, avslutter Jakob Oftebro.

I et intervju med VG i forbindelse med premieren på filmen «Skammerens datter 2» før påske la ikke 33-åringen skjul på at den dramatiske hendelsen under «Hamilton»-innspillingen i fjor nok vil påvirke opptakene som nå gjenopptas - nøyaktig 11 måneder etter at den ble avbrutt.

FORELDRE OG FEBRUAR: Jakob Oftebro og samboeren Hannah Chocron ble i februar foreldre til datteren Ada. Nå er han i gang med innspillingen av TV-serien «Hamilton» igjen. Foto: Jørn Pettersen

– Jeg tror alle først og fremst er fokuserte på at dette skal bli dritbra. Og så er sikkerheten økt med et par hakk. Jeg tror ikke ting vil skje basert på tilfeldigheter denne gangen, sa Oftebro.

Han ga denne forklaringen på hvordan han nå skal takle innspillingen av de heftigste scenene i TV-serien.

– For meg har det bare handlet om å forsøke å «blokke» det ut. Å ikke bruke så mye tid og energi på det. Jeg var til krisepsykolog med én gang, som raskt kunne bekrefte at jeg ikke hadde PTSD (posttraumatisk stresslidelse), og at dette ikke er noe jeg går og bærer med meg, forteller Oftebro, som synes det aller verste i tiden etterpå var det faktumet at han hadde svært lite å ta til.

I begynnelsen av mars var den populære skuespilleren gjest hos Lindmo på NRK hvor han rørt og beveget fortalte om sitt nye liv som pappa.

– Herregud så stolt jeg er. Jeg tror jeg har sovet en time på to uker. Jeg blir aldri lei av å se på min nyfødte datter, sa Oftebro.

Hannah Chocron jobber også i filmbransjen, som klipper og caster. Paret har vært sammen i halvannet års tid. Datteren kom til verden 22. februar.

