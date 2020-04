HVEM BLIR DEN NESTE?: Fra en demonstrasjon i Atlanta på slutten av 1970-tallet, da en massedrapsmann gikk løs i millionbyen. Foto: HBO Nordic

TV-serieanmeldelse «Atlanta’s Missing And Murdered: The Lost Children»: Virkelighets-hatkriminalitet

Et par ting skiller denne fra din gjengse virkelighetskrim. Det mest iøynefallende er empatien den har med ofrene og de etterlatte.

«Atlanta’s Missing And Murdered: The Lost Children»

Amerikansk virkelighetskrim/dokumentar i fem deler

På HBO Nordic fra 6. april

Regi: Sam Pollard og Marco Chermayeff

Mellom 1979 og 1981 forsvant det minst 28 afroamerikanske barn i Atlanta, Georgia. Flere av ble senere funnet døde; kvalt eller hugget i hjel. Det var hovedsakelig snakk om gutter i tenårene eller før-tenårene. De fleste av dem fra mindre ressurssterke hjem med kun én forelder – mor.

Atlanta har i over 40 år har et rykte på seg for å være en god storby å bo i for afroamerikanere. Et sted med mange jobbmuligheter, en stor svart middelklasse, og – til de amerikanske sørstatene å være – relativt lite rasisme.

Den finnes selvsagt i Georgia også. Det samme gjør Klu Klux Klan. Men i 1979 hadde Atlanta en svart ordfører, Maynard Holbrook Jackson Jr. I 2020 har de en svart kvinnelig ordfører: Keisha Lance Bottoms.

I SKYGGEN AV FORRETNINGSBYGGENE: Gatescene fra Atlanta, Georgia, cirka 1979–1981. Foto: HBO Nordic

Sistnevnte har i nyere tid gjenåpnet saken om barnedrapene i overgangen mellom 1970- og 80-tallet (som vil være kjent for mange fra den andre sesongen av fiksjonsserien «Mindhunter»). Fra offisielt hold har saken vært ansett som oppklart etter at en ung svart mann, Wayne Williams, ble dømt for to av drapene i 1982.

De mange mødrene som sitter igjen, har hatt sine tvil. Williams ble dømt for drap på to menn i 20-årene. Ikke unge gutter. Bevisene mot ham var utelukkende av teknisk art – og tynne, vil mange mene. En anke i 1983 brakte nye elementer inn i saken, som pekte mot personer med Klan-tilknytning. Men denne ble avvist.

En av de rådende teoriene blant de etterlatte, aktivister og andre engasjerte har vært at Atlanta, i sin iver etter å fremstå som en vellykket by, også for svarte amerikanere, ofret Williams i et forsøk på å forhindre en «rasekrig». Det var simpelthen opportunt. Williams – en arrogant, barnslig mann, med en Michael Jackson-aktig rottefanger-aura – sto rett og slett lagelig til for hugg.

TIDSLINJEN: Fra HBO Nordics serie «Atlanta’s Missing And Murdered: The Lost Children». Foto: HBO Nordic

«Atlanta’s Missing And Murdered: The Lost Children» er noen hakk mer matnyttig og intelligent skrudd sammen enn din gjengse virkelighetskrimserie. Én ting er at den fungerer som historieleksjon om svarte menneskers kår i sør:

Afroamerikanere anså Atlanta som «the crown jewel of the south». Det forhindret ikke at svarte politimenn til langt inn på 1970-tallet ikke hadde tillatelse til å arrestere hvite kriminelle.

En annen er at den har mye ekte, tragisk patos i seg. Virkelighetskriminalserier flest har nok med å fortelle en «god historie» på mest mulig forståelig vis. Denne – produsert av blant annet «norgesvenn» John Legend og Jay-Zs Roc Nation – tilkjennegir ekte empati med både ofrene og de etterlatte.

DE ETTERLATTE MØDRENE: Scene fra «Atlanta’s Missing And Murdered: The Lost Children» på HBO. Foto: HBO Nordic

Alle som synes at gråtende mødre (og søsken) er det tristeste, tyngste synet i verden, går tøffe fem timer i møte. Og den groteske rasismen som avdekker seg, spesielt i den femte episoden, er så heslig og idiotisk at man ikke vet om man skal hate eller synes synd på dem som fremmer den.

«Atlanta’s Missing And Murdered: The Lost Children» gjenoppfinner ikke sin sjanger. Men alle som måtte føle behovet for å få vasket hendene og hodet etter «Tiger King», kan med fordel synke ned i denne. Den handler om noe langt større og viktigere.

Anmelderen har sett hele serien

Publisert: 06.04.20 kl. 22:54

