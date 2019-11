MOR OG SØNN: Andreas og mor Hilde. Foto: Privat

«Ex on the beach»-Andreas om den angstfylte oppveksten: – Tok til meg hver eneste kommentar

Livet til Andreas Østerøy (23) endret seg drastisk etter han kom ut overfor sine nærmeste. Nå vil han hjelpe andre unge nordmenn med å åpne sine egne skapdører.

Østerøy vokste opp i Lillesand, dypt til bibelbeltespennen på Sørlandet. Oppveksten var fra utsiden idyllisk, men for Andreas ble den ikke det, da han begynte på ungdomsskolen.

– Jeg var veldig usikker hele tiden, forteller «Ex on the beach»-deltageren.

I skolegården opplevde han å bli kalt «jævla homo» av klassekameratene sine, han forteller at det ofte var ment som en spøk, men at det bidro til en hard oppvekst.

– De visste ikke at jeg tok til meg hver eneste kommentar, hvert eneste ord og tenkte på det lenge, sier han.

Han innså at han var homofil allerede i tolvårsalderen, men holdt det for seg selv til slutten av tenårene. Angsten han kjente på i denne perioden var tung, men selv mener han at det har hjulpet han i ettertid.

– Jeg er veldig trygg på legningen min, veldig trygg på vennene mine. Jeg tror jeg setter mye mer pris på vennene mine nå enn jeg gjorde da, forteller han.

– Jeg har innsett at venner ikke bare er noe som er der, vennskap er noe som blir bygd, et veldig sterkt bånd. Det at jeg har vært i en situasjon der jeg ikke har noen venner, og nå har kommet i en situasjon der jeg har en del venner, tror jeg gjør at jeg ikke tar venner for gitt, sier «Ex on the beach»-deltageren.

Bygde en fasade

Østerøy la stor innsats i fasadebygging i oppveksten. Til vennene følte han at han kunne si det meste, men foreldrene var vanskeligere å snakke med.

– Jeg bygde opp en sterk fasade som hetero, jeg hadde damer som bakgrunn på både PC og mobil, det var hele tiden damer rundt meg, forteller sørlendingen.

– Det var vanskelig å skjule det for vennene mine, men til mamma og pappa var det lett å lyve, sier han.

Kom ut på fest

Da Andreas hadde bygd opp motet til å endelig fortelle foreldrene, var han blitt 17 år gammel. Det viste seg likevel vanskelig å ta siste steget. Til mor Hilde kom han ut på en fest.

– Jeg skulle innom på festen og levere et klesskifte til han. Alt skjedde veldig raskt. Han sa at det var noe han måtte si til meg, forteller mor til Andreas.

– Jeg hadde ikke klart å si det til henne i edru tilstand, skyter Andreas inn.

Sørlandskvinnen forventet ikke det som kom etterpå.

– «Skal du bli pappa», husker jeg at jeg tenkte, sier hun.

Andreas skyter inn at det nok var ønsketenking fra morens side, noe hun er tvert uenig i.

– Så sa han at han var bifil. Jeg husker ikke helt hva jeg sa etterpå, forteller hun.

Livet endret seg

Sønnen forteller at han ikke fikk reaksjonen han ønsket seg.

– Jeg klarte ikke å si at det var så fint og flott, for meg ble det en sorg i en periode, sier moren.

Sorgen hun kjente på i det øyeblikket skulle vedvare en god stund. Morsinstinktet ble sparket opp til hundre i frykt om at livet hans ville bli vanskeligere med erkjennelsen, forteller hun.

– Det var ikke fordi jeg ikke var glad i Andreas lengre, for det er jeg, og det har jeg alltid vært. Jeg var redd for at han skulle få et vanskeligere liv, sier hun.

Livet etterpå endret seg, men heller for det bedre.

– Det var da jeg følte at jeg gikk fra å være en larve til å bli en sommerfugl, om jeg skal si det litt symbolsk, forteller Andreas.

Komplisert forhold

Faren hans skulle det imidlertid bli verre å fortelle det til.

– Det var vanskelig, de var ikke så mottagelige. Mamma er ganske åpen til sinns, vil jeg si. Hun var ganske grei å fortelle det til. Pappa var det verre med, jeg tror det kom som et veldig sjokk på ham, sier Andreas.

Han mener familien trodde den gang at det bare var en fase, og at det kom til å gå over.

– Jeg tror de trodde at jeg bare skulle flørte litt med gutter en stund. Det var vanskelig for pappa å akseptere det, for det var en helt annen verden, sier han.

Før han kom ut, hadde faren vært nysgjerrig på kjærlighetslivet til sønnen. Dette endret seg etter nyheten kom.

– Han var alltid veldig på med spørsmål om jenter, om jeg hadde møtt noen, om hvordan de så ut. Men etter jeg kom ut fikk jeg bare et «ok» da jeg fortalte at jeg hadde møtt noen, forteller han.

Tiden har helet sårheten mellom de to.

– Nå spør han innimellom hvordan det går, om jeg har møtt noen. Han er veldig sjenert om det, men han viser interessen, sier han.

– Vi har oppdaget at vi har ganske mye til felles, han kalte meg en av sine beste venner, forteller realitystjernen.

VG har forelagt sitatene for faren til Andreas. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Andreas Østerøy var første homofile deltager i «Ex on the beach Norge». Foto: Toke Mathias Riskjær

Satser på TV

Sesong to av «Ex on the beach» ble rundet av med avslutningsepisoden i forrige uke. Østerøy har klare tanker om fremtiden.

– Jeg har vært i samtale med «Ex on the beach» i både Sverige og Danmark, jeg er visst høyt ettertraktet på reality-TV, forteller han.

– Jeg har lyst til å bli med på «Farmen kjendis». Det hadde vært kult, forteller han.

Østerøy studerer økonomi og administrasjon i Oslo på tredje året, og skal skrive bacheloroppgave etter nyttår. Etter det har han mange mulige planer.

– Vi har jo en del prosjekter på gang, da, med «Ex and the city» og «Ex on the beach-podkasten», forteller han.

