Gabrielle Union skal ha fått sparken på TV: Kjendiskvinner raser

Gabrielle Union (47) skal ha fått fyken som dommer i «America’s Got Talent» fordi hun krevde opprydning etter en rasistisk spøk.

Nyheten om at Union ikke returnerer til dommerpanelet i talentshowet 6. januar, ble kjent tidligere denne uken. Den amerikanske sangeren, skuespilleren og forfatteren skal ifølge en rekke medier ha havnet i unåde hos TV-produsentene og NBC.

Variety har sitert ikke navngitte kilder tilknyttet TV-produksjonen, som alle hevder at Union fikk sparken fordi hun krevde at en spøk talkshow-veteranen Jay Leno (69) fremsatte under et besøk, skulle klages inn til personalavdelingen. Spøken skal ha handlet om et bilde av programskaper Simon Cowell (60) og hans hunder, og Leno skal ha sammenlignet hundene på bildet med «noe man kunne finne på menyen i en koreansk restaurant».

– Giftig miljø

Flere tilstedeværende skal ha funnet uttalelsen støtende, deriblant de få asiatiske ansatte som overhørte den. Gabrielle Union skal ha forlangt at produsentene skulle rapportere hendelsen inn til personalavdelingen i TV-kanalen, fordi kanalen trenger å skjønne hvorfor ansatte og publikummere kan reagere på slike utspill, og hvordan det nører opp under feilaktige stereotyper.

Hendelsen skal imidlertid aldri ha blitt rapportert inn, men den aktuelle uttalelsen ble heller aldri vist i den aktuelle episoden i august. En rekke anonyme kilder beskriver imidlertid arbeidsmiljøet i kanalen som «giftig» og hevder blant annet at Union ved gjentatte anledninger skal ha fått frisyrerefs fordi hårsveisen er «for svart».

Union har selv ikke kommentert alle skriveriene, eller de faktum at hun er ute som dommer kun ett år etter at hun fikk oppdraget. Heller ikke NBC har uttalt seg om kontroversen eller meldt tilbake til mediene som har bedt om en oppklaring.

Unions ektemann, basketstjernen Dwyane Wade (37), har imidlertid uttalt seg i klare ordelag på Twitter:

«Da jeg fikk vite at kona mi hadde fått sparken, tenkte jeg bare «hvorfor?». Jeg venter fortsatt på et bra svar.»

En som også har reagert kraftig på saken, er «Grey’s Anatomy»-stjernen Ellen Pompeo (50). Skuespilleren skriver på Twitter at «en arbeidsplass vil fortsette å være giftig frem til man oppnår enhet og solidaritet blant alle kvinnene»

«Hvis man kun tenker på seg selv i disse stundene, så undergraver man den jobben vi er her for å gjøre. Dette TV-selskapet føler åpenbart at de kan operere på denne måten, og det er ikke greit», skriver hun og legger til at hun støtter Gabrielle Unions forsøk på å stå opp for urett.

«Det krever mot», skriver Pompeo, som har postet en lang rekke poster med sterke meninger.

«Dette er et læringsøyeblikk. Det er viktig. Hvite jenter, jeg snakker til dere. Enten dere fultt ut forstår hva rasediskriminering er eller ikke – dere må stå sammen med søstrene deres ved frontlinjen. Ikke ta snarveier, og ikke la være å involvere dere fordi dette ikke er deres sak. Det er det nemlig.».

Hun får støtte fra flere.

«Takk for denne, Ellen Pompeo», skriver «Will & Grace»-skuespiller Debra Messing (51), som beskriver TV-selskapets oppførsel som «avskyelig».

«Ja da, kvinner blir «vanskelige» når deres krav om et respektabelt og profesjonelt arbeidsmiljø blir ignorert», lyder det fra stjernen.

Popstjernen Ariana Grande (26) skriver også:

«Tusen takk for denne, Ellen Pompeo. Ta dere sammen, NBC. Gabrielle, vi er på din side».

Union har takket for støtten uten å utdype bakgrunnen for situasjonen.

«Så mange tårer, så mye takknemlighet. Tusen takk! Akkurat når man føler seg fortapt, retningsløs og alene, ... Dere løfter meg opp igjen fra bakken ...», har hun skrevet på Twitter:

Jameela Jamil (33), kjent fra serien «The Good Place», sier hun selv er så heldig å få jobbe med gode mennesker i NBC. Derfor er hun «sint og trist over å høre at dette skjer i det samme selskapet», skriver hun på Twitter.

«Jeg støtter deg, Gabrielle», sier skuespilleren.

Unions meddommer Julianne Hough (31) slutter også som dommer i programmet, men selv om flere medier påstår at hun også fikk fyken fordi hun skal ha gjort seg upopulær hos sjefene, benekter Hough selv at det er tilfelle.

– Jeg har hatt det fantastisk i «America’s Got Talent», og det har vært en fornøyelse å jobbe med både kolleger, crew og produsenter, sier Hough til Variety.

Hun legger til at hun har to nye prosjekter på gans med NBC, som hun gleder seg til å ta fatt på.

BEGGE UTE: Gabrielle Union og Julianne Hough avbildet i TV-kulissene i vår. Foto: Colin Young-Wolff / AP

