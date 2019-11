SUKSESS: Emilia Clarke på premieren til «Last Christmas» i New York 29. oktober. Foto: ANGELA WEISS / AFP / NTB scanpix

«Game of Thrones»-stjerne: Forsøkt presset til nakenscener

I en podkast forteller skuespiller Emilia Clarke (33) hvordan det var å spille inn sin første nakenscene, og at hun senere har blitt forsøkt presset til å gjøre det igjen.

Det er i Dax Shepards podkast «Armchair Expert» Clarke forteller om hvordan hun reagerte da hun ble forsøkt presset til å spille inn en nakenscene etter «Game of Thrones»-suksessen, skriver CBS.

– Jeg har vært på innspillinger der jeg bare har sagt «nei, dyna blir på», og fått til svar «du vil vel ikke skuffe dine «Game of Thrones»-fans». Og jeg svarer: «fuck you», sier hun i podkasten ifølge CBS.

Clarke, som spiller Daenerys Targaryen i serien, sier også at hun nå er mye mer komfortabel med hva hun synes er greit å gjøre.

– Jeg føler jeg har sett nok til å vite hva som er nødvendig.

– Hadde ikke peiling

Da hun spilte inn sin første nakenscene i den første sesongen av «Game of Thrones» var hun en fersk og uerfaren skuespiller.

– Jeg svevde rundt den første sesongen, og hadde ikke peiling på hva jeg gjorde. Jeg hadde ingen anelse om hva dette var. Jeg hadde aldri vært på et slikt filmsett tidligere, jeg hadde bare vært på et filmsett to ganger, og nå sto jeg helt naken foran alle disse menneskene, forteller hun.

– Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, jeg visste ikke hva som var forventet av meg, legger hun til.

NAKEN: I den første sesongen av «Game of Thrones» var Emilia Clarke naken i flere scener. Foto: HBO

«Kan noe skaffe henne en morgenkåpe»

Da synes hun det var veldig betryggende at medskuespiller Jason Momoa, som spilte Khal Drogo, var en rutinert skuespiller.

– Han tok vare på meg på et tidspunkt jeg ikke visste at jeg trengte det, og han sa hele tiden: «Kan noe skaffe henne en morgenkåpe», sier hun ifølge Hollywood Reporter.

– Det er først nå jeg forstår hvor heldig jeg var. Det kunne gått galt på mange, mange forskjellige måter. Men fordi Jason var erfaren og hadde gjort dette tidligere, forklarte han at han visste hvordan det skulle gjøres og hvordan det ikke skulle gjøres. Han forsikret meg om at han skulle sørge for at det ble gjort riktig. Han var så snill og omsorgsfull.

– Forbanna irriterende

Clarke har tidligere snakket om sine tanker om nakenscener, som da hun forklarte hvorfor hun takket nei til «Fifty Shades».

– Det er veldig lenge siden jeg var naken på TV, og fortsatt er det det eneste folk spør om – fordi jeg er kvinne. Og det er så forbanna irriterende. Jeg blir kvalm og dårlig av det. Grunnen til at jeg stilte opp, var fordi rollen krevde det, ikke for at en eller annen fyr skulle granske brystene mine, forklarte hun da.

