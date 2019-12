KJÆRLEIK I KOSTYMEDRAMAETS TID: Anne Reid, Kris Marshall, Rose Williams, Crystal Clarke og Theo James i «Sanditon». Foto: Simon Ridgway / ITV / NRK

TV-serieanmeldelse «Sanditon»: Den fjerne Austen

Brukbare kostymer. Svakt drama. Og fint lite Jane Austen.

Nå nettopp

«Sandition»

Britisk kostymedrama i åtte deler

Premiere på NRK1 25. desember kl. 22.15, og på NRK TV fra kl. 06.00

Regi: Olly Blackburn, Lisa Clarke, Charles Sturridge.

Manus: Andrew Davies, Justin Young, Andrea Gibb, Jane Austen.

Med: Rose Williams, Theo James, Kris Marshall, Crystal Clarke, Anne Reid m.fl.

Bondedatteren Charlotte (Williams) blir mer eller mindre kidnappet av ekteparet Tom og Mary Parker (Marshall og Kate Ashfield), og tatt med til badebyen Sanditon på den engelske sørkysten.

Tom har en drøm om å gjøre Sanditon til en turistattraksjon. «Bademaskinene», den friske sjøluften og saltvannet skal lokke til seg syke og hypokondere til kurbadbyen «hans». Kanskje kommer – å gid – kongen også?

GUDSORD FRA BONDELANDET: Rose Williams i «Sanditon». Foto: Simon Ridgway / ITV / NRK

Vel fremme blir den unge og lite sofistikerte, men snusfornuftige og søte Charlotte kastet rett inn i stiv overleppe-følelsesstormene. Tom har to brødre, viser det seg – den ene kjekk (Sidney, spilt av James), den andre tjukk (Arthur, gestaltet av Turlough Convery).

Vi treffer også den rappkjeftede Lady Dunham (Reid), som er investor i Sanditon-prosjektet, samt hennes nevø og niese, Sir Edward og Esther Denham (Jack Fox og Charlotte Spencer). De to – halvsøsken – har et usunt incestuøst opplegg gående.

Flere typer skal ankomme senere, deriblant en svart kvinne, en irsk håndverker og en tysk doktor. Alle klisjékluter settes til for å melke historien for alt den er verdt av anemiske intriger og plumpe sexvitser.

FÅR DE HVERANDRE? OG KOMMER DU TIL Å BRY DEG?: Theo James og Rose Williams i «Sanditon». Foto: Simon Ridgway / ITV / NRK

«Sanditon»s store salgsargument er at den er «basert» på den aldri-i-nærheten-av-ferdigstilte romanen Jane Austen hadde skrevet elleve kapitler til da hun døde i 1817 (Austen selv kalte den «The Brothers»).

Ifølge tallknusere i britisk presse utgjør Austens originalmateriale cirka 30 av de rundt 360 minuttene «Sanditon» varer. Det vil si halve den første episoden, personskissene og settingen inkludert.

Resten av av spilletiden er hovedsaklig Andrew Davies’ verk. Han er kjent for sine «sexy» oppdateringer av litterære klassikere, og begår her en parodi på både Austen og seg selv. Hans «Sanditon» er et Disney-eventyr for voksne mennesker; Jane Austen som «het» legeroman, helt uten satirisk klo.

OG HER ER DE JAGGU IGJEN: Fra venstre: Theo James, Rose Williams, Crystal Clarke, Anne Reid og Kris Marshall. I «Sanditon». Foto: Simon Ridgway / ITV / NRK

Det pøses på med kyske jomfruer og mørke «beefcake»-menn, det handler om slaveri, ubrukelige aristokrater og arv. «Sanditon» er serien for deg som har savnet en «håndjobb» i Austens romaner, eller – som sagt – en tøtsj av søskenkjærlighet.

Vi får timer med trettende kjekling mellom hunner og hanner som vi bare vet at er som skapt for hverandre, og timevis med duse closeups av våre bleke helter og heltinners vakre ansikter. Velkledd nostalgi, ukebla’-lidenskap og plump britisk vitsetegninghumor.

Mest av alt handler det om penger. Hvordan leve med, hvordan leve uten – og hvordan gifte seg til dem.

En fornærmelse mot Jane Austen? Nja. Ingen grunn til å ta «Sanditon» såpass alvorlig. Den er bare en såpe som har mage til å bruke navnet hennes. Og kostymene er fine. Det skal den ha.

Anmelderen har sett hele serien

Publisert: 25.12.19 kl. 16:50

Mer om

Flere artikler