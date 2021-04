SNAKKIS: Dokumentaren «Seaspiracy» hadde premiere på Netflix 24. mars. Den er for tiden blant Netflix ti mest sette programmer i Norge. Foto: Netflix

«Seaspiracy»: − Fremstår mer som propaganda

Kritikere mener filmen fremstår mer som propaganda enn en dokumentar, inneholder faktiske feil og er slett journalstikk.

Publisert: Nå nettopp

De mener også at filmens hovedbudskap om vi må slutte å spise fisk, er feil. «Seaspiracy» er for tiden blant Netflix topp 10 programmer i Norge og mye omtalt i sosiale medier.

– Den starter som en romantisk film om havet, fortsetter med stranding av hval, er innom plastforsøpling og klimaendringer og ender opp med bred kritikk av fiskeri- og oppdrettsnæringen, sier Geir Huse, forskningsdirektør for marine økosystemer og ressurser ved Havforskningsinstituttet.

– Fremstår som propaganda

Han så filmen i påsken og mener den er alt for springende og ensidig.

– Den fremstår mer som propaganda enn en dokumentar. Men filmen setter også fokus på mange viktige utfordringer for havet, sier Huse til VG og peker blant annet på plastforsøpling, bifangst og praksisen med å kutte finnene av haien og kaste resten av dyret tilbake i havet. Sistnevnte er ulovlig i mange land.

Huse savner stemmer fra dem som jobber med fiskeriforvaltning.

– Filmen har også en del feilinformasjon. Den ender opp med en klar anbefaling om at folk ikke bør spise fisk. Det er vi veldig uenige i. Vi har høstet fisk i Norge i over tusen år og gjør det fortsatt. Vi har bærekraftig fiskeriforvaltning og setter inn tiltak for å bygge opp bestander ved behov, sier forskningsdirektøren.

– Men det er klart det er mange utfordringer i internasjonale farvann og land som ikke har effektiv fiskeriforvaltning, legger han til.

VG har vært i kontakt med Netflix som ikke ønsker å kommentere kritikken. Regissøren Ali Tabrizi har ikke besvart VGs henvendelser via sosiale medier.

KRITISK: «Seaspiracy» er kritisk til rovfiske. Her et bilde fra filmen. Foto: Netflix

– Kritikkverdig journalistikk

Fredrik Myhre, seniorrådgiver for fiskeri- & havmiljø i WWF Verdens naturfond, er heller ikke imponert av filmen.

– Den har dessverre veldig kreativ bruk av desinformasjon, har et snevert syn på problemene i havet og også til dels ganske kritikkverdig journalistikk, sier Myhre til VG.

Han mener blant annet at påstanden om at det knapt vil være fisk igjen i havet i 2048, er feil.

– Denne forskningen er utdatert fra 2006 og er blitt trukket tilbake i 2009 av forskerne som sto bak. Derfor er det merkelig å bruke dette som et bombastisk statement i en film, sier Myhre som selv er marinbiolog.

Fredrik Myhre, seniorrådgiver for fiskeri- & havmiljø WWF Verdens naturfond. Foto: Geir Barstein / WWF Verdens naturfond

Han mener filmen også gir feilaktig inntrykk av at ingen tidligere har prøvd å stanse globalt overfiske eller plastforsøpling fra fiskeredskaper.

– En rekke organisasjoner, forskere, myndigheter og næringsliv har gjennom flere tiår jobbet for å stanse det enorme overfisket som har og fremdeles dessverre forekommer. Mange har brukt hele sin utdanning, yrkeskarriere og fritid på dette. Selv har jeg jobbet konkret med dette de siste 11 årene.

Myhre legger til at mange også har jobbet lenge for å stanse forsøpling forårsaket av tapte fiskeredskaper i plast. Han synes filmen har en dårlig skjult agenda og at den ikke er opptatt av å belyse saken fra flere sider.

– Konklusjonen i filmen er at for å redde havet må man slutte å spise fisk og gå over til vegansk kost. Det mener jeg er feil, sier seniorrådgiveren i WWF og legger til at det finnes en rekke bærekraftige fiskerier, blant annet flere i Norge.

– Mange er dessuten avhengige av fisk som matkilde og ikke minst arbeidsplass. Spesielt i utviklingsland ville man frarøve en rekke lavinntektsland muligheten for økonomisk vekst og økt levestandard hvis man sluttet å fiske. Her må man heller styrke fiskeriforvaltningen, sier Myhre.

Heller ikke miljøvernorganisasjonen Greenpeace mener at den eneste løsningen for å ta vare på havet er å bli veganer.

– En kampanje som utelukkende fokuserer på veganisme ser bort fra at milliarder av mennesker er avhengige av havet for å overleve. Hvis man ikke finner en varig løsning som tar hensyn til både mennesker og planeten, har ikke havet en sjanse, skriver Will McCallum, sjef for havene i Greenpeace UK.

Foto: Artgrid

Flere av dem som er intervjuet i filmen mener at deres sitater er tatt ut av sammenhengen og dermed gir et feilaktig inntrykk, skriver The Guardian.

«Seaspiracy» er laget av det samme teamet som står bak den prisvinnende filmen «Cowspiracy».

Men Myhre i WWF synes filmen også har en rekke gode elementer.

– Spesielt det som pekes på når det gjelder ulovlig fiske og slaveri til sjøs er veldig bra. Og det er helt riktig at vi må redusere inntaket av kjøtt og spise mer plantebasert kost. Ikke minst må vi stanse det enorme matsvinnet, noe som ikke tas opp i filmen, sier han.