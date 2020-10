NY TV-BONDE: Trine Turtum er eneste kvinne blant årets fire bønder i «Jakten på kjærligheten». Foto: Fredrik Ulen/TV 2

«Jakten på kjærligheten»-bonden Trine Turtum ville trekke seg

Vågå-bonden Trine Turtum (25) hadde aldri hatt kjæreste eller vært på date før hun ble med i sjekkeprogrammet.

Faktisk hang hele deltagelsen i en tynn tråd, for Turtum fikk skikkelig kalde føtter like før innspillingen. Et par av favorittene fra brevbunken endte nemlig opp med å trekke seg få dager før avspark.

Turtum, som hadde vært skeptisk i utgangspunktet, ble skikkelig motløs.

– Da angret jeg skikkelig på at jeg hadde sagt ja. Jeg hadde virkelig lyst til å trekke meg, forteller 25-åringen til VG.

Da hun studerte den øvrige brevbunken var hun nemlig sterkt i tvil om den rette befant seg der.

– Det var ikke slike karer jeg hadde sett for meg. Såpass ærlig må jeg være, sier Turtum.

– Jeg tenkte at dette kan jeg ikke være med på.

Bonden varslet usikkerheten overfor produksjonen, som kom med forslag til løsninger som kunne gjøre fortsettelsen enklere.

– Et helt team sto klart for å reise hjem til meg i Vågå. Dette var jobben deres, og jeg skjønte at jeg måtte gjennomføre. Men jeg hadde det ikke noe godt den siste helgen før innspilling.

– Nei, men motløsheten forsvant etter hvert. Da jeg traff frierne, så skjønte jeg at det var fine folk, sier hun og ler.

– Det ble roligere da jeg fikk med meg gjengen hjem til gården. På forhånd tenkte jeg at det ville bli lett å sende friere hjem, men det var absolutt ikke trivelig.

FRIERNE: Trine Turtum hjemme på Vågå omgitt av (f.v.) Bjørn Tore Grøtheim, Petter Nordhaug, Robert Høyland, Olav Åsen Haugsgjerd og Jens-Aleksander Butter Simonsen. Foto: Fredrik Ulen/TV 2

Bakteppet for at Turtum lot seg friste til å være med i utgangspunktet, er litt spesielt. En venninne meldte henne på – og det var ikke første gang.

For noen år siden var det nemlig en annen venninne som forsøkte å få Turtum til å prøve lykken på TV.

– Den gangen sa jeg nei. Men denne venninnen som forsøkte forrige gang, lever ikke lenger. Hun døde i vår etter å ha blitt brått syk, forteller Turtum.

Temaet er sårt, og TV-bonden sier hun har tenkt mye på venninnen og hvordan livet plutselig tar vendinger. Er det noe hun har lært, er det at man må gripe sjansen når man får den. Og det har hun altså gjort nå.

– Man vet aldri. Plutselig er man borte i morgen. Det er bedre å angre på noe man har gjort enn noe man aldri har gjort. Jeg rakk heldigvis å fortelle henne at jeg var påmeldt.

UJÅLETE: Trine Turtum trives best i hverdags- og arbeidsklær. Her hjemme på Vågå. Foto: TV 2

Bonden feller tårer allerede i første episode.

– Jeg hadde ikke tenkt å sitte å grine på TV, men mye hadde skjedd. I tillegg var jeg veldig sliten før innspillingen, og følelsene lå utenpå huden.

Turtum har ikke noe svar på hvorfor hun ikke har hatt kjæreste tidligere. At hun aldri har vært på date, er lettere å forklare.

– Det er jo ikke sånn her oppe at vi går på date. Jeg tror det er mer et storbyfenomen. Her hvor jeg bor går man på fest, og så skjer det som skjer – eller så skjer det ikke, sier hun og ler høyt.

Hun har hatt en profil på Tinder, men aldri møtt noen.

– Jeg har bare sveipet litt hit og dit, men aldri gjort noen seriøse forsøk. Hverdagen er så travel også, med egen gård og jobb som fjøsavløser. Det går i ett.

25-åringen betror på TV at selv om hun lett skravler med andre mennesker, så er det noe annet når det kommer til følelser.

– Da blir det vanskelig med en gang. Her var det i tillegg en fryktelig spesiell setting. Mange sier at de blir vant med kamera underveis, men det skjedde absolutt ikke med meg.

Corona-restriksjonene forholdt Turum seg greit til. Noen test av intimgrenser foran kamera var ikke aktuelt.

– Det var jeg tilfreds med, ler hun.

Å ta imot komplimenter er også krevende for bonden, som helst trives i klær som minner om fjøsdress.

– Huff, ja. Nå får jeg brynet meg. Det blir spennende å se hva frierne sier til kamera uten at jeg er til stede. For meg, som er vant med å styre min egen dag, var det også uvant at andre skulle bestemme over meg i så lang tid.

Turtum gruer seg til å se seg selv på TV og er spent på hvordan hun blir klippet og fremstilt.

– I hodet mitt tenker jeg jo at dette prosjektet er ferdig, men det er jo nå – når andre skal se det – at det faktisk begynner.

TV 2: – Ble ivaretatt

På spørsmål om hvordan TV 2 taklet Turtums ønske om å trekke seg, svarer Unn Grethe Berge, presseansvarlig for «Jakten på kjærligheten» at det er noe de har erfaring med fra tidligere sesonger.

– Trine var i god dialog med produksjonen. Både hun og dem ble enige om at hun skulle gjennomføre, og Trine ble godt ivaretatt underveis og i ettertid.

– Hadde det vært mulig for bonden å trekke seg hvis hun absolutt ikke ville være med likevel?

– I prinsippet kan man ikke trekke seg hvis man har signert en kontrakt. Men om det dukker opp særskilte grunner hvor produksjonen og TV 2 må ta menneskelige hensyn, kan det vurderes, svarer Berge og legger til at det er viktig for kanalen at både bønder og friere tør å ta opp ting.

Turtum opplevde altså at frierfavoritter trakk seg. Det er også noe TV 2 har erfaring med. Frierne er alltid i dialog med produksjonen før endelig avgjørelse tas.

– Det har skjedd tidligere at friere har trukket seg like før innspilling, men det skjer kun unntaksvis, sier Berge.

Her er bilder av de andre tre bøndene og deres friere:

SJEKKEBONDE: Ronny Stokland fra Klepp sammen med (f.v.) Olivia Matningsdal, Borgny Berget, Ingunn Anette Smedstad, Karina Dalbak, Camilla Jensen Grinde, Gro Heidi Emilsen. Foto: Bo B. Randulff/TV 2

SJEKKEBONDE: Christoffer Trøseid fra Nord-Odal med (f.v.) Ingri-Eline Vik, Ingrid Stabell, Lisbeth Dørmænen, Hanne Prestegård, Julie Myhrer, Emilie Sørensen Fotland, Line Wisth og Line Gjengedal Kverneng. Foto: Mats Sparby/TV 2

SJEKKEBONDE: Andreas Lillevestre fra Steinkjer med (f.v.) Anne Marthe Liadal Høyem, Bodil Undersåker Skaslien, Sigrid Livik, Karen Bach, Karla Sende, Martine Eilertsen, Kristin Stoum og Hanna Larsen. Foto: Ole Martin Wold/TV 2

Publisert: 26.10.20 kl. 07:00

