MOR OG DATTER: Lis Rinna og Amelia Gray Hamlin på en kjendisgalla i New York i 2019. Foto: Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lisa Rinna urolig for datterens forhold til Scott Disick

TV-stjernen Lisa Rinna (57) innrømmer at hun er svært skeptisk til at datteren Amelia Hamlin (20) er kjæreste med 18 år eldre Scott Disick (38).

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det kommer klart frem i realityserien «Real Housewives of Beverly Hills», der Rinna er blant fruene.

Skuespilleren, kjent fra serier som «Melrose Place», «I gode og onde dager» og «Veronica Mars», sier til de andre TV-fruene at hun bekymrer seg for den store aldersforskjellen mellom datteren og Disick, sistnevnte kjent fra «Keeping up With The Kardashians».

Rinna forteller ifølge «Entertainment Tonight» om reaksjonen hun fikk da datteren sendte et bilde av seg og Disick.

– Det er et sånt «Hva i helvete-øyeblikk». Alt jeg kunne tenke var at hun er 19 og han 37 – med tre barn! Hallo!, sier hun.

REALITYKJENDIS: Scott Disick, her i Los Angeles i 2019. Foto: Presley Ann / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Innslaget, som ble vist på TV i USA onsdag, ble filmet før Amelia rundet 20 år 13. juni – og Disick fylte 38 år 26. mai.

Rinna forklarer at selv om hun er engster seg veldig for datteren, er skuespillerektemannen Harry Hamlin (69) mer avslappet i forhold til datterens nye flamme.

– Jeg er litt mer sånn «Å, Jesus!», sier Rinna.

Hun legger til at både hun og Hamlin tenker at dette nok bare er en fase datteren befinner seg i.

– Det er det, ikke sant? spør 57-åringen de andre TV-fruene.

STJERNEPAR: Harry Hamlin og Lisa Rinna, her på en premiere i Los Angeles i fjor. Foto: OConnor / AFF

Disick har sine tre barn med ekssamboeren Kourtney Kardashian (41). De to avsluttet sitt ni år lange og turbulente forhold i 2015, men har bevart vennskapet.

Da han ble kjæreste med Amelia tidligere i år, hadde Disick kun vært singel i noen få måneder – etter at det tre år lange forholdet til modellen Sofia Richie (22) tok slutt i fjor.

Rinna sier på TV at hun egentlig ikke ønsker å gjøre noe stort nummer ut av datterens romanse. Hun opplyser også om at hun på det tidspunktet realityserien ble spilt inn, ennå ikke hadde møtt Disick.

Om de to har møttes i ettertid, er uvisst.

Nettstedet Toofab.com siterer også fra frueepisoden, der Rinna forklarer at datteren først hevdet at hun og Scott bare var venner.

FAMILIE: Harry Hamlin og Lisa Rinna med døtrene Amelia og Delilah Belle i Los Angeles i 2019. Foto: Jerritt Clark / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Disick har det altså med å velge kjendisdøtre. Kourtney er datter av den avdøde stjerneadvokaten Robert Kardashian og Kardashian-klanens overhode – Kris Jenner (65). Sofia er datter til popveteranen Lionel Richie (72).

Rinna spøker på TV om at hun kanskje burde ringe Kris Jenner og ta en alvorsprat med henne.

Fruekollega Erika Jayne (49) sier at hun også ville vært «litt nervøs» om hun var Rinna. Samtidig innser Jayne, som er separert fra den 33 år eldre forretningsmannen Thomas Girardi (82), at hun ikke er den rette til å kritisere.

Det nevnes også i episoden at Hamlin, kjent fra serier som «Law & Order», «Glee» og «Mad Men», «Veronica Mars» og «Lov og rett i L.A.», hadde et forhold til Bond-ikonet Ursula Andress da han var 28 og hun var 44.