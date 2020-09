TV-FRUE: Skuespiller Denise Richards, her på en TV-galla i Monte Carlo tidligere i år. Foto: LISA O'CONNOR / AFP

Denise Richards forlater «The Real Housewives of Beverly Hills»

TV-stjernen (49) har bidratt til stigende seertall for realityserien, men nå gir hun seg.

Skuespiller Denise Richards, kjent fra «Glamour», «Two and a Half Men», «Wild Things», «Starship Troopers» – og som tidligere Bond-pike – dropper ut før neste sesong av frueserien.

Det melder en representant for Richards til Variety.

Richards skal være svært misfornøyd med måten hun er blitt behandlet på under innspillingen.

49-åringen har vært svært sentral i de to sesongene hun har vært med. Ikke minst har den dårlige tonen med mange av de andre fruene sørget for mange dramatiske oppgjør, noe som har ført til rekordmange seere i hjemlandet USA hver onsdag.

Richards har også havnet i skikkelig klinsj med TV-fruen Brandi Glanville (47). Det skal i hovedsak være det som har fått Richards til å trekke seg ut.

Glanville, som ikke lenger er fast deltager i serien – kun med i enkelte episoder, påsto nemlig foran kamera at hun og gifte Richards i fjor hadde en «one night stand».

Dette har Richards nektet konsekvent for, og fansen har i kjølvannet av dette splittet seg i to leirer – der den ene støtter Richards og den andre Glanville.

OGSÅ TV-FRUE: Brandi Glanville, her på en premiere i Los Angeles i fjor. Foto: Presley Ann / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Nyheten om at Richards ikke fortsetter på skjermen, omtales i mange medier, deriblant Deadline, US Weekly og People.

Ifølge «Entertainment Weekly» antyder programleder for fruene, Andy Cohen(52), at Kris Jenner (64) kan være en kandidat videre – nå som det er klart at «Keeping Up With The Kardashians» legger opp. Det gjenstår å se.

Richards var tidligere gift med skuespiller Charlie Sheen (55), som hun har to barn med. Hun giftet seg i 2018 med skuespiller Aaron Phypers (47), og paret har ett barn sammen.

Richards har ikke selv uttalt seg om avgjørelsen. Arbeidsledig blir hun uansett ikke.

På filmnettstedet IMDb.com står hun oppført med flere kommende prosjekter. Blant annet er hun i sving med innspilling av en ny TV-serie med tittelen «Glow & Darkness». I tillegg er hun fortsatt aktuell i såpeserien «Glamour».

I Norge sendes «The Real Housewives of Beverly Hills» på TV3. Serien har gått på lufta siden 2010, og den kommende sesongen er den 11. i rekken.

