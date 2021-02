UT PÅ TUR: Anne Margrethe Hausken Nordberg og familien bor like ved Sognsvann i Oslo – og den tidligere orienteringsløperen benytter marka flittig, både sommer og vinter. Foto: Mattis Sandblad

Anne Margrethe Hausken Nordberg ute av «Mesternes mester» : − Trengte en ekstra heiagjeng

Anne Margrethe Hausken Nordberg (45) hadde skrevet fire navn i hånden da hun startet i semifinalen på «Mesternes mester» fredag. De var navnene til hennes nærmeste som hun ikke hadde sett på nesten tre uker.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg følte at jeg trengte en ekstra heiagjeng, sier den tidligere orienteringsløperen til VG.

Men ikke engang de tre barna Tarjei (9), Sigrid (6), Aslak (2) og ektemannen Anders, kunne hjelpe henne der og da. Anne Margrethe Hausken Norberg måtte gi tapt for Aksel Lund Svindal, Håvard Tvedten og Magnus Midtbø.

HEIAGJENGEN: Med navnene til de tre barna, Tarjei (9), Sigrid (6), Aslak (2) og ektemannen Anders skrevet inn i håndflaten, stilte Anne Margrethe til start i semifinalen i «Mesternes mester». Foto: Privat

– Det var brutalt, men jeg syntes nok at jeg ble litt spinkel i forhold til dem. Jeg har aldri konkurrert mot så mye «biff» før. Øvelsene i semifinalen var nok ikke helt innertier for meg, sier Hausken Nordberg.

les også Håvard Tvedten: – Vi ble faktisk glad i hverandre

Hun er en idrettsveteran av de sjeldne. Anne Margrethe tok individuelt VM-gull i orientering i 2008. Men så sent som i 2019 stilte tre barnsmoren til start i VM i orientering i Østfold. Hun har for øvrig tatt 11 VM-medaljer og 30 NM-gull gjennom sin lange karriere. Nå er hun ansatt i 80 prosent stilling Antidoping Norge, holder foredrag om kropp, helse og prestasjon. Dessuten studerer hun organisasjon og ledelse ved Norges idrettshøgskole.

KRONIDIOTEN: Kronidioten ble for tøff for Anne Margrethe Hausken Nordberg og dagen etter måtte hun gå baklengs ned trappene.

– Jeg røk nok ut på det riktige tidspunktet. Dagen etter semifinalen måtte jeg gå baklengs ned trappen. Det var så vondt å gå riktig vei. Beina mine hadde rett og slett ikke mer å gi, sier Anne Margrethe.

les også Synnøve Solemdal om livet videre: – Vil gjerne stifte familie

Etter VM på hjemmebane i 2019 følte hun seg i en alder av 44 år ikke helt ferdig med de store løpene. Og som om hun skriver på bloggen sin: Ingen skader. Ingen sykdom. Minstemann begynte i barnehagen.

Hun hadde begynt i ny jobb i Antidoping Norge. Hun hadde rett og slett lyst til å fortsette en sesong til.

– Så lenge man trives med det man gjør, kan man rekke en hel del i hverdagen. Det er i alle fall min forklaring på at det fløt så bra med jobb, trening og familieliv hele vinteren.

PERFEKT AVSLUTNING: «Mesternes mester» ble en perfekt debrifing for Hausken Nordberg:- En super timing å trappe ned karrieren på, sier 45 åringen. Foto: Mattis Sandblad

Anne Margrethe Hausken Nordberg var virkelig klar for en ny sesong. Men så kom pandemien. Alt ble avlyst eller utsatt. Men våren 2020 ble hun spurt om å være med i «Mesternes mester». I stedet for VM, Tiomila, Jukola og O-ringen, ble det 90 gradern, nattest, helvetesuke, kronidioten og alle de andre øvelsene som TV-seerne er blitt så godt kjente med denne vinteren.

les også Samboeren visste ikke at Cecilie Leganger ble slått ut av «Mesternes mester»

– Alt dette ble en perfekt debrifing for meg, sånn sett ble det en super timing å trappe ned i 2020.

Før innspillingen i Arendal i september i fjor, ble treningsprogrammet hennes lagt litt om.

les også – Kanskje siste gang jeg blir hedret på denne måten

– Det jeg hadde sett av «Mesternes mester» tidligere var mange tøffe og for meg uvante øvelser som man lett kunne bli skadet av. Derfor begynte jeg å trene skadeforebyggende styrke.

les også Johann Olav Koss: – Spent på hva barna sier nå

Anne Margrethe Hausken Nordberg legger ikke skjul på at hun synes det var viktig å være med i «Mesternes mester» av flere årsaker.

– Det har aldri tidligere vært en orienteringsløper med i denne konkurransen. Det var fint for meg å kunne representere min idrett i denne sammenhengen. Jeg tenker at det betyr noe for barn og unge som driver med orientering at vi også er representert i det gode selskap.

ORIENTERINGSPAR: Anne Margrethe og ektemannen Anders Nordberg traff hverandre gjennom idretten. Han er trener for Nydalen orientering i dag. Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

I likhet med de andre deltagerne, kan hun ikke få fullrost det gode miljøet og stemningen som oppsto mellom årets deltagere i «Mesternes mester».

les også Genette Våge måtte rett på sykehus etter nattest

– Vi var ti ledertyper, ti vinnerskaller. Vi skulle konkurrere i øvelser vi var usikre på. Alle møtte helt uten støtteapparat som vi jo alle sammen var vant til fra idretten. Det endte med at vi coachet og støttet hverandre før konkurransen. Men mens vi holdt på var det alvor, da handlet det om å vinne.

GODE VENNER – TØFFE KONKURRENTER: – Vi coachet og støttet hverandre før konkurransen. Men mens vi holdt på var det alvor, da handlet det om å vinne, sier Anne Margrethe. Foran fra venstre: Håvard Tvedten og Øystein Pettersen. Bak fra venstre: Anne Margrethe Hausken Nordberg, Johann Olav Koss, Genette Våge, Aksel Lund Svindal, Magnus Midtbø, Cecilie Leganger, Linda Medalen og Synnøve Solemdal.

I løpet av de tre ukene innspillingen varte, hadde hun liten kontakt med mann og barn.

– Jeg snakket ikke med barna – det var bevisst – ute av syne, ute av sinn. Jeg visste jo at de hadde det bra med mann og besteforeldre som også passet på dem da han ikke var der.

Hun har også opplevd pågang fra mediene – men ikke bare fra de store.

– Her forleden hadde jeg besøk av en gutt i nabolaget som går i tredjeklasse. Han gjorde et intervju med meg for klasseavisen. Hyggelig og morsomt, sier Anne Margrethe Hausken Nordberg.