AKUTT: Tilstanden «sudden deafness» rammet 25-åringen forrige uke. Foto: Privat

Komiker våknet uten hørsel: − Mareritt

Egil Skurdal (25) skjønte at noe var alvorlig galt da han våknet med store hørselsproblemer.

Publisert: Nå nettopp

– Akkurat nå står jeg i mitt største mareritt, og er veldig bekymret for fremtiden, sier Egil Skurdal (25) til VG.

Skurdal er musiker og komiker, og har blant annet vært «Love Island»-stemmen på TV 2. Han har også laget låt for Harm og Hegseth på VGTV, og skulle inn i en rolle på «Senkveld». I tillegg har han et musikkshow på YouTube.

– Jeg hadde jobbet beinhardt med flere store prosjekter over noen uker. Alle piler pekte oppover. Så våkner jeg opp halvt døv på venstre øre, og med voldsom tinnitus i begge ørene. Jeg visste med en gang at dette var svært alvorlig.

To dager tidligere hadde han debutert på «Senkveld» med en låt til Øde Nerdrum.

– Tydeligvis ble det for mange big deals på en gang for en adekvat Oslogutt, og jeg er sykemeldt på ubestemt tid. Tanken er at jeg likevel at jeg skal komme tilbake om noen uker, om det lar seg gjøre.

Dette bildet fra TV 2 er tatt to dager før hørselsskaden inntraff. Her sang han for Øde Nerdrum på «Senkveld». Foto: Tara Nilsen/TV 2

– En stor sorg

Tilstanden heter sudden deafness. Nå behandles han med kortisontabletter og trykkbehandling på Ullevål sykehus.

– Jeg kom raskt i behandling, så det er noe bedring. Men jeg har fått beskjed om at jeg mest sannsynlig aldri blir helt god igjen, noe som vanskelig å ta inn, og en stor sorg.

Vil ha holdningsendring

Skurdal har hatt problemer med ørene før, og nå ønsker han å være åpen om hvordan det er.

– Jeg har slitt med hørsel i mange år, men aldri vært helt åpen om det. Dårlig hørsel er voldsomt stigmatisert og konsekvent sett på som en gammelmannssykdom.

Nå ønsker han å fjerne skammen og vise at unge også kan ha dårlig hørsel.

– Mange tusen unge lever med tinnitus og nedsatt hørsel, men det snakkes lite om. Vi må ta bort stigmaet. Å gå med briller er mote, men å gå med høreapparat er skam. Her må det holdningsendringer til.

25-åringen prøver likevel å holde motet oppe. Han håper han raskt er tilbake, så han kan glede og engasjere både seg selv og andre med musikk og humor.

– Livet er kort, sier dem. Så her er det bare å komme seg opp og begynne å «bjuda på» igjen.

Se låten han lagde til Vegard Harm og Morten Hegseth under: