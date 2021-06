REALITYKJENDIS: Kylie Jenner, her på en fest i forbindelse med fjorårets Oscar-galla i Los Angeles. Foto: Evan Agostini / Invision

Kylie Jenner fikk komplekser etter kyss

Kylie Jenner (23) er blitt milliardær for sin kosmetikk-satsing. Men suksessen skal ha bakgrunn i en mindre heldig opplevelse.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Det er i gjenforeningsepisoden etter tidenes siste episode av «Keeping Up with the Kardashians» at Kylie – den yngste i Kardashian/Jenner-søskenflokken – letter på sløret.

23-åringen forteller til programleder Andy Cohen at hennes enorme interesse for sminke egentlig bunner i dårlig selvtillit. Særlig hadde hun komplekser for leppene sine.

– Jeg hadde virkelig små lepper, men jeg hadde ikke skjenket det en tanke før jeg fikk et av mine aller første kyss, sier Kylie i sendingen, ifølge Fox News.

– Denne gutten sa noe sånn som at: «Herregud, du er så god til å kysse, men du har så små lepper». Etter det følte jeg meg «ukyssbar», forteller TV-kjendisen.

SAMMEN IGJEN: Travis Scott, Kylie Jenner og parets datter Stormy under en prisgalla i New York tidligere i uken. Foto: Andy Kropa / Invision

Betroelsen skal ha kommet overraskende både på moren Kris Jenner (65) og på hennes fire eldre søstre.

Kylie reflekterer selv over hvordan denne ene kommentaren tidlig i ungdommen kunne gjøre henne «så besatt» av make-up. Senere ble det en vane å påføre leppestift på en måte som ga illusjon av større munn.

Nettopp leppesminken er noe av det hun har gjort stor suksess med. Kylie, som har måttet tåle mye spekulasjoner om kosmetiske inngrep i ansiktet, har innrømmet at det ikke kun er sminke hun tyr til, men at hun også bruker såkalt «fillers» i leppene.

Kylie lanserte Kylie Cosmetics for snart seks år siden, og eide frem til november 2019 hele selskapet selv. Da solgte hun majoriteten av aksjene for den nette summen av 5,4 milliarder kroner.

På denne tiden i fjor rangerte magasinet Forbes Kylie Jenner øverst på listen over verdens mest innbringende kjendiser. Nettopp 23-åringens salg av aksjene ble oppgitt som årsak til førsteplassen.

I år står hun imidlertid ikke på listen.

23-åringen, som er mamma til en datter på tre år, ser for øvrig ut til å ha funnet tilbake til barnefaren, rapper Travis Scott (29). Paret brøt med hverandre i 2019, men hun fulgte med ham på en prisutdeling i New York tidligere denne uken.

Da Scott takket for prisen, bedyret han sin kjærlighet til Kylie, som han omtalte som «wifey». Også parets datter var med på festen.