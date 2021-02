HEDERSGJEST: Hanne Krogh omgitt av (f.v.) Hkeem, Agnete Saba, Maria Mena, Arne Hurlen, Thorbjørn Stiansen og Trygve Skaug. Foto: VEGARD BREIE/TV 2

Hyller Hanne Krogh i «Hver gang vi møtes»: Se terningkast

Hanne Krogh (65) trodde hun hadde opplevd det meste som artist, men ble overveldet av følelser under TV-innspillingen.

– Nå begynner jeg å gråte! Dette er bare noe av det fineste jeg har vært med på noen gang, sier en overveldet og rørt Krogh i lørdagens episode av «Hver gang vi møtes».

Popveteranen er den siste i årets sesong til å innta hedersplassen. Hun letter på sløret om psykiske utfordringer i tenårene, og om hvordan hun i perioder har drevet rovdrift på seg selv. Som etter Bobbysocks-seieren i Eurovision Song Contest i 1985.

Krogh hadde en liten sønn hjemme på den tiden.

– Det var vanskelig å ha et lite barn midt i denne orkanen, sier Krogh til de andre rundt bordet.

Hanne Krogh: – Midt i alt lyset og gleden, var det også et stort mørke

Hun betror at det var «en mørk sommer», som endte med at Bobbysocks takket nei til platekontrakt i USA, fordi hun etter tre måneders opphold over Atlanteren, ikke orket å være borte fra familien lenger.

Under følger terningkastene fra VGs anmelder Marius Asp. VG-leserne kan også gi sin dom (artikkelen fortsetter under):

Når de andre i gjengen ber Krogh snakke om livet og karrierens opp- og nedturer, forteller Krogh at hun har «én knapp».

– Og den er enten av eller på, sier 65-åringen, som vet hun har et «prektig-image», men som ikke sier nei når Stian «Staysman» Thorbjørnsen (38) ber om å få tatovert Kroghs autograf på kroppen sin.

Hanne Krogh til VG i 2018: – Måtte lære å synge på nytt

Det gjenstår enda en episode før «Hver gang vi møtes» takker for seg. Neste lørdag står duetter på programmet. Eller et «nachspiel», som Maria Mena (35) beskriver avslutningen som.