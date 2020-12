PAR?: Simon Basset (Regé-Jean Page) og Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) utveksler ballkort. Foto: NETFLIX

TV-anmeldelse «Bridgerton»: Femti nyanser av kongeblått

Kostymedrama for deg som synes folk er for mye påkledd i kostymedrama

Publisert: Nå nettopp

«Bridgerton»

Amerikansk historisk drama i åtte deler, basert på bøkene til Julia Quinn

Premiere på Netflix fredag 25. desember

Med: Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page, Jonathan Bailey, Nicola Coughlan mfl. Serieskaper: Chris van Dusen

Regi: Julie Anne Robinson mfl.

Hvem er Lady Whistledown?

Det er den store gåten i produksjonsselskapet Shondalands («Grey’s Anatomy») første Netflix-serie. Handlingen er basert på bokserien med samme navn, og er blitt et romantisk drama med bevisst overdrevne anslag. Vi er i de store saler i britisk empiretid. Der ikke alle vet hvordan barn blir til. Eller kjærligheten, for den saks skyld.

Kanskje mest det siste.

Året er 1813, i et fargesterkt London, der sosietetsspaltene kun består av Lady Whistledowns relativt frekvente flygeblad. Et sladrende mysterium som har voldsom oversikt og påvirkningskraft på hvem som er interessert i hvem, og hvem som er interessante for hvem.

PARYKK: Dronning Charlotte (Golda Rosheuvel) har mer ved seg enn enorme parykker. Foto: NETFLIX

Kamera geleides gjennom ballrom etter ballrom, med vovete kjoler og kvikke replikkvekslinger. Den vakre og vellykkede overklassefamilien Bridgerton, anført av enkekomtessen med sine åtte barn i ulike gifteklar alder trekker historien fremover. Selveste Dronningen har gitt eldstedatter Daphne (Phoebe Dynevor) et spesielt godt skussmål i starten av årets ballsesong. På andre side står familien Featherington, som ikke helt klarer å klatre like effektivt.

Selvsagt blir det skandaler.

I skjæringspunktet mellom «Gossip Girl», «Downton Abbey» og Jane Austen knytter serieskaper Chris van Dusen den britiske empiretiden passe sømløst sammen med vår tid. Rollene er fargeblindt besatt, til dels som Iannucccis «David Copperfield» og musikalen «Hamilton». Det spilles blant annet på at Sophie Charlotte var mer melaninrik enn maleriene av henne tilsier.

Dessuten er serien befolket av betraktelig mer seksuelt utagerende mennesker enn hvordan promiskuøse Jane Austen beskrev samtiden. Noen vil sikkert kalle det i overkant uanstendig. Ingen tror vel oppriktig at disse bortskjemte adelige sov med hender og parykker oppå dyna.

BRØDRE: Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) og Simon Basset (Regé-Jean Page) er barndomsvennene som styrer hvert sitt aristokrati. Foto: NETFLIX

Musikken i sentrale ballscener tolker blant annet Ariana Grande, Shawn Mendes og Billie Eilish. Ikke slik som i Marie Antoniette (2006), der man kombinerer New Order med det franske hoffet, men fremført som reelle strykerverk. Samtidig som man gjerne benytter datidens samtidsmusikk som Beethoven og Vivaldi andre steder. For øvrig er dette den ørtende TV-serien som bruker Max Richter sin tolkning av sistnevnte. Det fungerer her også.

«Bridgerton» er et smart kostymedrama som ikke tar seg selv så altfor seriøst. Ja, det handler om kampen for kjærligheten. Men omfavner romantiske klisjeer og snur og tygger på dem er så godt at selv de som gjesper av bare tanken på «Downton Abbey» vil finne noe å elske her.

Om ikke annet for å prøve å finne ut hvem som faktisk er Lady Whistledown.

Anmelderen har sett hele serien.