TRIO: Ronny Stokland måtte velge mellom Olivia Matningsdal (t.v.) og Camilla Jensen Grinde. Foto: TV 2

TV-bonden Ronny etter siste valg: − Rett og slett magisk

«Jakten på kjærligheten» bød på ekstra mange avskjeder mandag. To friere trakk seg, mens to bønder tok sitt aller siste valg.

Etter en intens tid med masse følelser, litt turbulens og drama, valgte Klepp-bonden Ronny Stokland (39) å sende Olivia Matningsdal (38) hjem.

– Olivia er et fyrverkeri av en dame, så det var vanskelig å avvise henne. Men Camilla har vært en favoritt helt fra jeg leste brevet hennes, sier Stokland til VG og sikter til Camilla Jensen Grinde (30) fra Bergen.

Selv om bonden felte noen tårer da han ga Matningsdal den siste klemmen, var gleden desto større da påkjenningen var overstått,

– Det var helt fantastisk etterpå. Jeg vet ikke hvilke andre ord jeg kan bruke for å beskrive det. Da alle de andre hadde pakket og reist, deriblant kamerafolkene, ble Camilla og jeg bare sittende og nyte stillheten. Det var rett og slett magisk.

VANT: Ronny Stokland og Camilla Jensen Grinde. Foto: TV 2

Grinde innrømmer overfor VG at hun følte seg ganske trygg på at bonden ville velge henne.

– Likevel var jeg livredd. Men vi hadde en veldig bra kjemi fra første stund. Allerede da jeg skrev brevet, visste jeg at dette var mannen for meg. Det høres teit ut, men jeg hadde ikke skrevet brevet om jeg ikke følte meg sikker på det.

Grinde sier det var «himmelsk» endelig å fåvære alene med Stokland.

– Han kom løpende mot meg, og vi hoppet på hverandre og klemte, forteller hun.

TÅREVÅTT: Ronny Stokland gråt, men Olivia Matningsdal nektet å la følelsene flomme over til tross for skuffelsen. Foto: TV 2

Stokland har hatt kontakt med Matningsdal, som bor i nærheten, etter at han sendte henne hjem.

– Olivia har vært innom på besøk, og vi har snakket ut. Siden det var viktig for meg å gi alle kvinnene en real sjanse, så ga jeg egentlig alt for alle sammen. Dermed føler jeg også at jeg ga dem falske forhåpninger, sier han.

– Ble det litt skuespill underveis?

– Ja, kanskje litt på slutten der, innrømmer han.

ALVORSPRAT: Ronny Stokland tar den vanskelige praten med Olivia Matningsdal. Foto: TV 2

Matningsdal forsikrer at hun ikke er bitter. Hun bekrefter at hun og Stokland har snakket ut i ettertid. Selv om det snart er et halvt år siden innspillingen, har «Jakten»-frieren holdt utfallet hemmelig for familien.

– Mamma har vært helt sikker på at jeg vinner. Søsteren min også, så det er litt gøy, sier 38-åringen og humrer.

I dag kan hun le av alt.

– Det er sjelden godt å komme på annenplass, men denne gangen gikk det greit. Ronny og Camilla passet bedre sammen.

Matningsdal var betatt, men rakk ikke å forelske seg.

– Ni av ti ville blitt betatt av Ronny. Men vi vet jo ikke hvordan det hadde gått om Ronny hadde valgt meg. Kanskje vi hadde endt opp som kompiser.

Matningsdal er fortsatt singel.

– Jeg har fått mange meldinger fra seere, men ingen av interesse, røper frieren.

Hun er stolt over at hun torde å være med.

– TV 2 har vært flinke med oss etterpå. Jeg har en helt annen respekt for TV nå enn før.

VANT: Trine Turtum valgte Olav Åsen Haugsgjerd til slutt. Foto: TV 2

Trine Turtum (25), eneste kvinnelige bonde, velger å sende Petter Nordhaug (22) hjem og beholde Olav Åsen Haugsgjerd (32).

– Petter er snill og trivelig, men jeg så ikke for meg at det kunne bli noe mellom oss. Olav var jeg mer nysgjerrig på. Jeg likte vesenet hans og tenkte at det var verdt å bli mer kjent med ham, sier Vågå-bonden, som vurderte å trekke seg fra innspillingen like før start.

– Da hadde jeg ikke helt trua, nei, sier hun og ler.

Også Haugsgjerd merket underveis at Turtum hadde blandede følelser.

– Det skjønte man jo. På et tidspunkt var man jo usikker på om det i det hele tatt ble noen valg. Samtidig virket hun åpen, sier frieren til VG.

32-åringen syntes det var deilig å få den endelige bekreftelsen.

– Når det er snakk om TV, så vet man jo aldri hva som skjer. Man kan bli lurt av inntrykkene. Men det føltes veldig godt da alle de andre dro.

Kjæreste

Petter Nordhaug var skuffet der og da, men sørget ikke lenge over nederlaget. Han forteller til VG at han fikk kjæreste rett før «Jakten» gikk på lufta.

– Hun og jeg har sittet og sett på serien sammen og flirt. Men forholdet har vi måttet holde hemmelig helt til nå.

22-åringen var forberedt på beskjeden fra Turtum.

– Hun hadde indikert at jeg var for ung, så det kom ikke som noe sjokk.

SKUFFET: Petter Nordhaug etter avskjeden. Foto: TV 2

Frierflukt

To av bøndene slapp å velge i mandagens episode. Likevel endte de med hver sin frier i manko.

Karla Sende (24) trekker Andreas Lillevestre (24) til side og sier at hun ønsker å trekke seg, fordi hun ikke har de rette følelsene.

Steinkjer-bonden tar det pent og sier til kamera at det nok var henne han hadde kommet til å sende hjem i neste valg.

TRAKK SEG: Karla Sende gir her beskjeden til Andreas Lillevestre. Foto: TV 2

Også Christoffer Trøseid (28) må ta farvel uten forvarsel da Line Wisth (26) sier hun vil reise fordi hun mener de to ikke har rett kjemi. Bonden fra Nord-Odal sier seg enig.

Også forrige uke valgte en av Trøseids friere å trekke seg.

Ennå er det tre uker til siste episode vises, så om kjærligheten fortsatt blomstrer på gårdene til Stokland og Turtum, og om de andre to bøndene finner lykken, gjenstår å se.