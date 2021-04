Amanda Seyfried om Netflix-grøss: − Utmattende

Filmstjernen Amanda Seyfried (35) fikk testet både fysikk og psyke under innspillingen av spøkelseshistorien «Things Heard & Seen».

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Filmen hadde premiere på Netflix torsdag og figurerer i skrivende stund på fjerdeplass over strømmetjenestens mest sette filmer/serier i Norge.

Seyfried, som ble nominert til Oscar for rollen i «Mank» på samme kanal, spiller en hardt prøvet kone i filmen. En rekke overnaturlige hendelser ender opp i et voldsomt drama.

– Det var veldig intenst, forteller Seyfried til Fox News om de fysiske utfordringene.

– Og når det gjelder det følelsesmessige, var det ganske utmattende. Men sannheten er at jeg kjenner denne rollen ut og inn, legger hun til – uten å røpe hva hun legger i det.

Handlingen utspiller seg i løpet av kun et par måneder. Nettopp den raske utviklingen var noe av det som lokket 35-åringen til å si ja.

– Jeg fikk utforske alle fasettene hos denne kvinnen – i dette grusomme ekteskapet.

MOTSPILLER: James Norton spiller ektemannen til Amanda Seyfrieds rollefigur i filmen. Foto: Anna Kooris/ NETFLIX

Britiske James Norton (35) fyller rollen som ektemannen i filmen. Han forteller i et videointervju med «Entertainment Tonight» at det var med skrekkblandet fryd han gjennomførte.

– Vi kjenner vel alle noen sånne menn, som føler at de har gjort seg fortjent til hva som helst og misbruker makt. Det var hjerteknusende og tragisk, men samtidig gøy å dissekere dette dysfunksjonelle forholdet, sier han.

Seyfried forteller i samme intervju at det er viktig å kunne le når man jobber med noe så tungt.

– Jeg har faktisk aldri ledd så mye under noen filminnspilling, røper hun.

OSCAR: Amanda Seyfried under søndagens Oscar-galla i Los Angeles. Hun var nominert, men vant ikke. Foto: POOL / Reuters

Filmen ble spilt inn i Hudson Valley i USA, der Seyfried er bosatt med ektemann og parets to barn. I motsetning til rollefiguren Catherine, har skuespilleren det som plommen i egget privat.

Seyfried og Thomas Sadoski (44) ble foreldre for andre gang så sent som i september i fjor.

– Det er her jeg bor, og her jeg vil dø. Naturen er så fantastisk her. Jeg får aldri nok av den, og det at jeg kunne spille inn en film her på den vakreste tiden av året, gjorde opplevelsen ekstra spesiell, sier hun.

– Hudson Valley er nesten en rollefigur i seg selv, mener stjernen – også kjent fra filmer som «Mamma Mia!», «Chloe», «Dear John» og «Letters to Juliet».

Shari Springer Berman og Robert Pulcini har regissert «Things Heard & Seen», som er basert på en roman med samme navn.