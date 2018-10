TV 2-METEOROLOGEN: Etter å ha vært meteorolog i StormGeo de siste ti årene, blir Ina Ynnesdal værmelder på TV 2. – Jeg trenger ingen opplæring i meteorologi, det er en fordel for meg. Jeg har en trygghet på det området, sier hun. Foto: Alex Iversen/TV 2

Ina Ynnesdal tilbake på TV-skjermen etter ti år

TV 2018-10-30T13:01:02Z

Ti år etter at hun forlot TV-skjermen for å bli meteorolog på heltid, er Ina Ynnesdal tilbake foran værkartet på TV 2 i januar 2019.

Publisert: 30.10.18 14:01

33 åringen skal vikariere i ett år for Maiken Fosen som snart går ut i svangerskapspermisjon.

– Det gleder jeg meg til. Jeg har jo vært med tidligere. For meg blir dette nye, gamle oppgaver, sier Ina Yssesdal til VG.

De siste ti årene har hun arbeidet som meteorolog i StormGeo i Bergen , men denne jobben tar hun får hun nå permisjon fra.

– Jeg skal jobbe 60 prosent som værmelder – og resten av tiden skal jeg ha en annen stilling knyttet til StormGeo, forteller Ina.

For henne blir ikke overgangen så veldig stor.

– Jeg trenger ingen opplæring i meteorologi, det er en fordel for meg. Jeg har en trygghet på det området. Jeg har også god erfaring med å skrive værvarsel som meteorolog, et varsel som riktignok er faglig skrevet. Nå blir utfordringen å få dette ut til folk på en mer forståelig måte, sier Ina Yssesdal.

Men samtidig har det skjedd mye med TV-været på de siste ti årene.

– Jeg opplever at rammene for sendingen var mye mer låst tidligere, nå kan jeg jobbe mer journalistisk med prestasjonen av været. Det er mulig å ha et større fokus på deler av landet hvor det er vær som gjør at folk trenger mer informasjon om hva som skjer enn andre steder, sier Ina.

Hun ser ikke på Meteorologisk institutt og deres værmeldinger på NRK som en reell konkurrent til TV 2 -været.

– Jeg vet at folk gjerne ser på oss som konkurrenter i et marked, men jeg tenker nok mer på oss som et kollegium. Dette er et smalt yrke og jeg har flere venninner som jobber der og vi kan gjerne utveksle faglige erfaringer også, fortsetter Ina.

Privat har hun to jenter på 5 og 7 år. Hun er skilt fra barnefaren.

– Men jeg har funnet meg en ny kjæreste, sier Ina Ynnesdal som ikke er bekymret for den oppmerksomheten man kan få som værmelder på TV 2.

– Jeg er mer moden og tryggere nå enn for ti år siden. Det er en fordel, så dette tar jeg som det kommer.

Eli Kari Gjengedal, som er leder for værmelderne i TV 2 er godt fornøyd med å ha fått med seg Ina Ynnesdal på laget.

– Vi kjenner henne godt, hun har vært i miljøet vårt i 12 år og det er gøy å se at hun fungerer så godt på TV, sier Gjengedal til VG.

Ynnesdal skal alternere med Kristina Kvistad Hustad om å presentere TV 2 været på kveldstid.