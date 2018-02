Klare for finale: Se «Farmen kjendis»-deltagerne festpyntet

Publisert: 11.02.18 19:25

TV 2018-02-11T18:25:41Z

Søndag kveld var det duket for fest da TV 2 viste frem den andre vinneren av kjendisrealitiet.

Den andre sesongen av «Farmen kjendis» ble sparket i gang like etter nyttår. De siste seks ukene har deltagerne skapt en rekke overskrifter.

TV-seerne har fått se konflikter , tårer og mattyveri på gården.

Årets finale i «Farmen kjendis» ble spilt inn allerede i sommer, før den vanlige «Farmen» sesongen startet innspillingen.

Først søndag kveld kunne Pål Anders Ullevålseter feire at han ble den andre vinneren av «Farmen kjendis» . Dermed ble han den første utfordreren som gikk hele veien til topps i TV 2s gårdsreality.

– Jeg er mer glad i dag enn jeg var da, sa Ullevålseter til VGTV etter at seieren var sendt på TV.

Se klippet i videoen i toppen.

Det er likevel ikke alle som hadde mulighet til å komme søndag kveld.

«Jegertvillingene» Johanne og Kristine Thybo Hansen, og Dennis Vareide har meldt avbud til kveldens fest.

Erlend Elias meldte først avbud til finalefesten, og det mente Frank Løke var synd.

– Jeg tenker at de som ikke er her er sikkert litt flaue over hvordan de har opptrådt og vært på «Farmen».

En og en halv time etter at festen startet så dukket Elias opp likevel.

– Jeg har holdt på med masse prosjekter i hele dag. Men når Frank Løke sier at jeg ikke tør å møte opp fordi er flau over oppførselen så må jeg komme. Jeg er kjempestolt over meg selv, svarer Elias.

Se resten av intervjuet med kjendisstylisten under.

Semifinalist Pål Anders Ullevålseter har med seg kona Mette Solli og sønnen Robin Våge Ullevålseter på festen. Han forteller til VG at han både gruer og gleder seg til å se finalen på TV.

– Men det blir flott å se igjen alle deltagerne forteller han.

– Jeg gleder meg spesielt til å møte Aune Sand, han har jeg bare møtt i tre minutter, legger han til.

Ullevålseter var utfordrer i årets sesong , og flyttet dermed inn etter at Sand hadde røket ut.

Inga Berit Lein har med seg kjæresten sin Ingar Hanssen , og forteller at de har sett hele sesongen sammen.

– Han synes nok det er greit å se meg på skjermen, men det er en unaturlig setting for ham, sier hun.

Som på skjermen tror hun at det blir liv også på festen.

– Helt sikkert, jeg tenker at det er noen som vil underholde verden, så det blir sikkert drama, sier hun og ler.

Martine Ek Hagens kjæreste Alexander Dyrberg forteller til VGTVs Morten Hegseth at han syns det først var rart å se kjæresten på TV.

– Første episoden var det veldig rart, så var det veldig gøy etter det, sier han.

Ek Hagen har klart å holde seg det meste av dramaet på gården, og det tror hun skyldes at hun er konfliktsky.

– Jeg har ikke oppsøkt konflikter og kommet overens med de fleste, forteller hun til VGTV.

Se spørsmålet som setter ut paret i videoen under

Martine Ek Hagen forteller til VG at hun har store forventninger til festen, men at det er kjipt at ikke alle deltakerne hadde mulighet til å komme.

– Men så lenge Frank Løke kommer så blir det liv! Han spytter ikke i glasset for å si det sånn, sier hun og ler.

Maiken Walhstrøm Nilssen tok et oppgjør med Løke på «Farmen»-gården . På finalefesten er beskriver Nilssen Løke som et «rasshøl» til VGTV, og Løke svarer med at de to har et bror-søster-forhold.

– Det enkleste i verden er jo å fyre opp Maiken, og jeg liker det, forteller Løke til VGTV, se resten av klippet under.

Stian Sandø tok med kjæresten Anja Wollan på finalefesten. Paret vil ikke fortelle hvor lenge de har vært sammen, men de var sammen før Sandø flyttet inn på gården.

– Jeg prøvde å snike meg til å ringe henne da jeg var der, men vi hadde en person fra produksjonene som passet på at det ikke var noe annet enn business, avslører han til VGTVs Morten Hegseth.

Kjæresten forklarer Sandø at vanligvis ikke ser på TV, men gjorde et unntak for «Farmen kjendis».

– Det var veldig gøy å se deg med hesten, sier hun.

– Jeg var positivt overrasket over at du så på, skyter Sandø inn.

Forventingene til festen er fulle mennesker, forteller Sandø til VG.

– Fulle mennesker! Jeg vil ha Martine full. Vi gikk jo på samme videregående, så det er en slags reunion, sier han til VG.

Han forteller at han har store forventninger til festen, mye på grunn av Stian «Staysman» Thorbjørnsen.

– Det er jo jobben hans å lage fest. Jeg driver også å lager undergrunnsfest i Trondheim. Men det må du kanskje ikke skrive, da får jeg politiet etter meg, fleiper han.

– Det hadde vært gøy med både Mira Craig og Erlend Elias her. Og en boksering i midten!

Frank Løke sier til VGTVs Hegseth at det har vært rått å følge med på Farmen.

– Fornøyd med måten jeg ble fremstilt, sier han.

Man kan jo tenke at du er sprøyte gæern basert på hvordan du er fremstilt?

– Jeg er gæern, sprøeste og tøffeste Norge har å by på, svarer han.

Han avslører også at det var snakk om at han skulle være på gården sammen med søsteren Heidi Løke, men takket nei på grunn av håndball-karrieren.

– Det tror jeg hadde blitt for mye for Norge med to Løker der, forteller han til VGTV, se hele klippet under.

Stian «Staysman» Thorbjørnsen har tatovert logoen til flere av reality-konseptene han har vært med på, men Farmen kjendis har han ikke fått tatovert ennå, forteller han til VGTV.

– Men jeg vurderer å tatovere noe Farmen-relatert. Det som står på ryggen min, sier han og viser frem Storbonde-trykket på t-skjorten.

Maiken Wahlstrøm Nilssen beskriver «Farmen»-opplevelsen som helt syk.

– Jeg digga å kunne leve på den måten uten telefon og sosiale medier. Alt vi gjorde ga mening og hadde en verdi, forteller hun.

Nilssen innrømmer at hun tenkte annerledes rundt jobben som modell etter oppholdet.

– Jeg var veldig mot sosiale medier da jeg kom hjem. De første ukene var jeg veldig opptatt av å pleie de nære relasjonene igjen, men vi er tilpasningsdyktige så jeg gikk tilbake i den vante rutinen til slutt, sier hun.

Oppholdet på gården lærte modellen å være mer selektiv, forteller hun.

– Jeg ikke trenger å være venn med alle, legger hun til.