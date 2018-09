SYK: Matthew Perry sliter med helsen. Foto: Jason Kempin / GETTY IMAGES

Matthew Perry på sykehus i tre måneder

«Friends»-stjernen Matthew Perry (49) har holdt sykehusoppholdet hemmelig for fansen.

Publisert: 16.09.18 06:15

« Tre måneder i en sykehusseng. check », skrev skuespilleren på Twitter fredag.

Perry har vært innlagt til rusavvenning flere ganger tidligere, men denne gangen er det et magesår som har ført til alvorlige komplikasjoner for TV-stjernen.

Riktignok opplyste en talsperson for Perry tidlig i august at han hadde vært gjennom operasjon for å reparere en gastrointestinal perforering. Det har imidlertid ikke vært kjent at han da allerede hadde tilbrakt nesten to måneder på sykehuset hjemme i Los Angeles.

Norsk Helseinformatikk skriver på sine nettsider at et magesår kan være helt overflatisk, men at det også kan lage et hull gjennom slimhinnen ned til det underliggende muskellaget i magesekkens eller tarmens vegg.

« I noen tilfeller kan det etses hull på blodårer som befinner seg i sårgropen, og det oppstår blødning. Noe sjeldnere kan hullet gå gjennom hele veggen, det foreligger hull på magesekken eller tolvfingertarmen – på fagspråket kalles det perforasjon. Både blødning og perforasjon er livstruende komplikasjoner til magesår », heter det.

Om Perrys Twitter-post betyr at han nå er skrevet ut av sykehuset, eller om han fortsatt oppholder seg der, er uvisst. Meldingen er den første fra 49-åringen siden 23. mars.

Perry har en lang merittliste. Hans største suksess som skuespiller var i rollen som Chandler Bing i «Venner for livet (Friends)» fra 1994 til 2004. I fjor valgte CBS etter kun tre seswonger å vrake serien «The Odd Couple» , hvor Perry både spilte hovedrollen og sto som produsent.