MÅTTE GI TAPT FOR SOLBERG: Ann Kristin Flatland var den første som måtte forlate konkurransen i «Mesternes mester». Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen / Rubicon TV NRK.

Ann Kristin Flatland ute av «Mesternes mester»

TV 2019-01-04T19:53:59Z

Den tidligere skiskytteren var den første som røk ut av «Mesternes mester». Hun la opp 32 år gammel, og to år etterpå skjedde det noe som gjorde at hun fikk et annet perspektiv på ting.

Publisert: 04.01.19 20:53 Oppdatert: 04.01.19 21:04

– Når du først er med ønsker du å vinne. Jeg kjenner på det, sa Flatland til VG da vi møtte henne på Mallorca noen uker etter at hun var ute.

Flatland fikk ikke mer enn noen dager sammen med årets «Mesternes mester»-gjengen. Hun var på andreplass etter de første øvelsene, men så raste hun nedover på listen.

Les også : Slik taklet de å legge opp proffkarrieren

«90-graderen» endte med en nest siste plass etter at Glenn Solberg kastet inn håndkleet først. I øvelsen «Jerngrep» ute i vannet, hvor det er om å gjøre å henge så lenge som mulig, holdt hun lenger og var langt fra først til å ramle ned.

Glenn Solberg var nederst på listen etter øvelsene, og valgte Ann Kristin, som var nærmest på resultatlisten, som sin motstander i nattesten. Der var hun ikke like kjapp som den tidligere håndballspilleren.

– Måtte stå opp og dusje

Flatland la skisktytterkarrieren på hylla 32 år gammel. Hun la opp og fikk sitt andre barn like etterpå, og siden har hun utdannet seg til allmennlærer.

– Det første som slo meg etter at jeg la opp var at jeg måtte stå opp og dusje hver dag! Tidligere har det bare vært å ta på seg treningstøyet og dra ut og svette og dusje når en kommer hjem.

– Hvordan er formen da sammenlignet med nå?

– Det er ingen vits å sammenligne en gang! Den er betraktelig mye dårligere. Jeg har barn på seks og tre og et halvt, så det har vært nok å henge fingrene i. Jeg har absolutt ikke noe behov for å dra ut og trene, jeg tar heller jentene mine med på en fjelltur.

Les også : Millionstart for «Mesternes mester»

Faren fikk slag på hytta

Skiskytterkarrieren inneholdt en lang rekke dramatiske øyeblikk med opp- og nedturer. Etter at hun la opp, var hun gjennom et langt alvorligere drama enn noe skirenn i karrieren. Hennes far fikk slag på hyttetur i påsken for to år siden.

– Hele familien var der. Det var en opplevelse som setter støkk. Han ble hentet med helikopter og det hele, sier Flatland om påsketuren som ble veldig annerledes enn ventet.

Heldigvis endte det hele bra, forteller 36-åringen.

– Det har gått veldig bra, men han har mistet hørselen på det ene øret. Det var en spesiell opplevelse. Man får litt perspektiv på livet når sånne ting skjer, forteller hun.

Etter exiten på «Mesternes mester» rakk hun en tur hjem til barna før hun returnerte til Mallorca og de andre deltakerne.

– Det var den mest travle våren jeg har hatt med studiene mine, så jeg reiste ned til «Mesternes mester» med litt dårlig samvittighet.

Som aktiv var Flatland individuell utøver, men sier hun alltid har likt lagidretter. Derfor passet stafett henne godt da hun selv var aktiv.

– Det er kjekt når flere samarbeider i lag og jobber mot ett mål. Det brenner jeg for. Jeg kjenner «egoverdenen» også, men min utfordring har vært å være egoistisk og kun tenke på meg selv. Det har vært hardest med idrettsverdenen. Alt skal liksom tilrettelegges deg, sier hun.

I «Mesternes mester» var det også lagt inn lagkamper, men alle de tidligere toppidrettsutøverne kjemper mot hverandre om å stå igjen til slutt. Flatland var altså første kvinne ut. Litt surt, innrømmer hun.

– Når du først er med ønsker du å vinne. Jeg kjenner på det, og det jeg kanskje kjenner mest på er at når du ikke lykkes så gjør det noe med selvtilliten. Selv om det bare er lek og moro. Det kjenner jeg igjen fra idrettsbanen. Men, noen må jo ryke først ut!